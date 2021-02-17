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中山大學「牛年旺返」快閃 新年禮物都跟牛有關

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學舉辦「牛年旺返」一日快閃活動，現場以「辛丑年春牛圖」為地景主題，搭配「水牛犁田」實物造景，洋溢年節氣氛。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「牛年旺返」一日快閃活動，現場以「辛丑年春牛圖」為地景主題，搭配「水牛犁田」實物造景，洋溢年節氣氛。圖／中山大學提供

春節後第一個上班日，中山大學今天在行政大樓騎樓舉辦「牛年旺返」一日快閃活動，校長鄭英耀題寫「『牛』轉乾坤·福氣來」春聯等裝置藝術，帶出年節氛圍，並贈送象徵平安吉利的蘋果與橘子，「飛鏢牛年·開運轉盤」活動獎品是一系列跟牛有關的新年禮物，最大獎是牛皮紙福袋裡的高鐵票、刮刮樂以及金元寶等。

今年因為疫情關係，開工首日取消團拜，中山大學秘書室仍用心地推出「牛年旺返」迎春接福活動，希望讓全校教職員生能夠「Happy牛Year！」活動現場「牛」味十足，除了運用農民曆「辛丑年春牛圖」作為地景主題，搭配水牛犁田的實物造景，帶出台灣水牛踏實的精神。

「台灣疫情雖然控制得當，但還是大『疫』不得。」鄭英耀表示，新的一年祝福大家身體健康、防疫平平安安、牛年大吉大利，現場分送1000顆蘋果和橘子給全校教職員生。

「飛鏢牛年·開運轉盤」活動獎品是一系列跟牛有關的新年禮物，包括牛角麵包、牛奶糖、蠻牛、牛奶、牛肉乾、牛肉麵、牛奶餅乾等，其中最大獎是牛皮紙福袋，裡面有高鐵票、刮刮樂以及金元寶等。這些應景的獎品，吸引許多教職員生參與。

教職員生玩射飛鏢遊戲時，都屏氣凝神，學校鼓勵大家在新的一年，不論是在教學研究、或是課業學習，都能用這股精神，發揮過去「守牛棚·蓄勢待發」的能量，創造出一飛沖天的氣勢。

中山大學舉辦「牛年旺返」一日快閃活動，「飛鏢牛年·開運轉盤」活動獎品是一系列跟牛有關的新年禮物，最大獎是牛皮紙福袋裡的高鐵票、刮刮樂以及金元寶等。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「牛年旺返」一日快閃活動，「飛鏢牛年·開運轉盤」活動獎品是一系列跟牛有關的新年禮物，最大獎是牛皮紙福袋裡的高鐵票、刮刮樂以及金元寶等。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「牛年旺返」一日快閃活動，「飛鏢牛年·開運轉盤」活動獎品是一系列跟牛有關的新年禮物，最大獎是牛皮紙福袋裡的高鐵票、刮刮樂以及金元寶等。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「牛年旺返」一日快閃活動，「飛鏢牛年·開運轉盤」活動獎品是一系列跟牛有關的新年禮物，最大獎是牛皮紙福袋裡的高鐵票、刮刮樂以及金元寶等。圖／中山大學提供

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