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影／興大打開蘭花之謎 操控基因改變花色延遲凋落

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國立中興大學副校長楊長賢表示，現在做的是蘭花基因應用的前置作業。記者陳秋雲／攝影
國立中興大學副校長楊長賢表示，現在做的是蘭花基因應用的前置作業。記者陳秋雲／攝影

蘭科植物含有超過28000多種以上的蘭花，是現今植物界中包含種類最多的科之一。國立中興大學生物科技學研究所講座教授、副校長楊長賢團隊，發現蘭花3種基因，可控制花色、老化、凋落，破解所謂「蘭花之謎」。他舉例，可能花7年育種才能交配出的花色，採「基因靜默」可能2個月就可完成，不過只維持一個花期。

楊長賢指出，這項成果2月10日線上刊登在國際頂尖期刊自然(Nature)之系列期刊Nature Communications，也是首篇刊登有關蘭花基因的論文。

楊長賢團隊5年前曾提出「花被密碼」(Perianth code，簡稱P code)，證實蘭花唇瓣形成的原因及機制，解開蘭花花朵美麗的秘密。團隊近期更進一步研究發現，「花被密碼」中的基因，除了具備調控花器中唇瓣、花萼、花瓣形成的重要功能外。

楊長賢指出，過去學者多認為植物中控制花朵花器形成的主要MADS box基因，在完成花器分化及產出花器後就功成身退，沒想到「沒想到媒人婆把新人送洞房，還包生男生女」研究團隊以大量且明確的實驗證據，提出控制花型的基因，其實在花朵發育後續過程還有許多意想不到的功能，如調控花朵顏色、花萼花瓣老化及花柄的凋落。

他表示，採取基因靜默、持續表現兩種方式，例如控制老化，原本開花60到80天，可以延遲開花到100天以上。

這些創新發現在國際花卉研究的領域上有著突破性的貢獻，研究成果此次獲登Nature Communications，顯著提升興大及台灣在研究蘭花之國際能見度。

興大指出，這項發現極具實際產業應用價值，未來提高生物技術及育種方法，經由操控基因的表現，預期會產生顏色多變及延長花期的蘭花，除增加蘭花市場的多樣性外，對提高台灣花卉產值有所助益。

這項研究由楊長賢指導興大生技所博士後研究員徐杏芬、陳偉翰、碩士生沈怡璇 (共同第一作者)，及博士後研究員許巍瀚、毛婉廷等共同完成，是一個完全由中興大學研究團隊獨力完成的研究成果。

國立中興大學副校長楊長賢研究團隊合影。記者陳秋雲／攝影
國立中興大學副校長楊長賢研究團隊合影。記者陳秋雲／攝影

基因 中興大學

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