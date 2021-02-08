合久必分？大學主管：不分系立意佳但操作難

不少大學正申請增設全校或單一學院不分系，但也有大學主管指出不分系立意佳、實際操作上有難度，反其道而行「轉合為分」，銘傳大學2004年推動傳播學院大一、大二不分系，十年後發現院內有些科系熱門、有些冷門，無法讓每個學生選擇第一志願，影響受教權，最後又拆分回新聞、廣電、廣告、新媒體暨傳播管理四系至今。

銘傳大學教務長、新媒體暨傳播管理系教授遲文麗說，校方當年觀察許多高中生性向未定，推動傳播學院大一、大二不分系，讓學生養成基礎專業再分流。不過操作上有難度，多數大二生都想選讀同一系，校方讓學業成績佳的學生優先選志願，最後有學生沒選上真正想讀的系，影響他們往後的學習。該校傳播學院2014年結束不分系，至今未考慮再設相關學制。

有些學校續設不分系，並點出此學制問題。成功大學2017年起設全校大一到大四不分系，系上學生表示，不分系的立意是鼓勵學生自組學習地圖，但更多時候像「轉系跳板」。成大教務長王育民不諱言，現行不分系扮演「旋轉門」角色，給欲轉系學生另一條路，當他們確立方向時，也能再從不分系轉出。

交通大學2018年成立全校不分系學制「百川學士學位學程」，參與該系創設的交大前教務長盧鴻興表示，該學程兼收一般生和自學生，一般生自主學習能力較弱，自學生則不習慣有圍牆、課表的大學生活，難適應按時間交作業的作息，形成另一種教學挑戰。

盧鴻興說，百川為此安排一定比率的團體專題，希望一般生與自學生能在合作中相互學習，從中提高一般生的學習自主度，也讓自學生掌握專案進度管理的要領。

陽明交通大學大一大二不分系系主任林照雄分析，辦理大學不分系非易事，大學主管常討論「要從大幾開始分系」，若安排學生升大二就分流，恐因學生不分系時間太短，再加上大一還有國文、英文等全校共同必修課，讓不分系流於虛設。若四年都不分系，讓學生四年都自行選課，又會遇上不易養成專業等問題。