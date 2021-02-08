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選系過時了？這些大學拚111年增設四年不分系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中正大學和東華大學拚111學年招收首屆大一到大四不分系學生；清華大學、陽明交通大學和成功大學已設四年不分系學制。圖／本報資料照片、成大博物館提供
中正大學和東華大學拚111學年招收首屆大一到大四不分系學生；清華大學、陽明交通大學和成功大學已設四年不分系學制。圖／本報資料照片、成大博物館提供

「選系」過時了？國內多所國立大學搶辦「不分系」，成功大學、清華大學等校行之有年，東華大學「大一不分系」預計111學年改為四年不分系，中正大學也向教育部爭取成立全校不分系，目標是培養未來的領導人。甫合校的陽明交通大學已設百川學程，並將「大一大二不分系」獨立為一學院，規畫學生先練好基礎研究功力，大三後選擇藥學、物理治療、應用化學等11個熱門科系

呼應跨領域趨勢，國內「不分系」逐年增加。中正大學今年正式向教育部申請增設大一到大四不分系，每年收36名新生，最快111學年掛牌，透過特殊選才和個人申請兩管道，招收首屆108課綱高中生。

「大學階段是培養領導人的最好時機。」中正大學校長馮展華表示，不分系的目標是培養領導和創新人才，掛牌後將由三個不同專業領域的副校長領軍擔任系主任，為學生規畫合適課程，為他們延攬一對一教學的業師，讓學生及早接軌業界。

馮展華說，跨領域學習已成趨勢，校內不少學院陸續討論增設不分系學制，但各學院各玩各的，「學生跨得不夠遠」，修課範圍仍受限。校方為此另設不分系，並列為校級單位，此系學生的選課、執行專題等學習資源，都將動員全校的力量來提供。

往東走，東華大學設「大一不分系」邁入第二年，110學年約收20名新生，光特殊選才管道就吸引300多人報名，相當熱門。

該校教務長林信鋒說，東華大學校務會議已拍板通過，目前正向教育部申請111學年起改為大一到大四不分系，提升該系學生跨領域學習空間，並聚焦培養學生的創意思考、溝通表達、人文關懷等特質。

林信鋒指出，東華教務處曾調查不分系學生想法，有學生認為自己選不分系的原因是興趣廣泛，但該系大二就要分流，學生仍得選定一系，有失不分系的意義。另外，不分系學生大二後分流到各系，部分學生感慨同儕被拆散，又得重新適應新環境，故決議調整為四年不分系。

陽明大學與交通大學今年2月1日起合校為陽明交通大學，保留交大原本的四年不分系學制「百川學程」，另將「大一大二不分系」獨立為一個學院。

陽明交大大一大二不分系系主任林照雄表示，陽明大學合校前就設此系，讓學生在大一、大二期間奠基基礎研究和資訊能力，並培養跨領域思維，大三起分流到畢業後能考臨床證照的科系。如今陽明與交大合校，此系111學年後規畫開放大三生分流到更多科系，除原本的八個臨床證照科系，有望納入電子物理系、應用化學系和生物科技系，讓學生跨足更多領域。

台灣大學也規畫111學年成立不分系學制「空白學程」，副教務長詹魁元表示，此學程擬以轉系方式招收校內升大二生，轉系門檻會比原本低，申請學生需說明想學什麼，或佐證想學的專長橫跨多領域，不能只因「想逃離原科系」而轉。

詹魁元說，台大統計發現校內近四成學生生涯目標不明，即便在學期間找到志向，但因台大轉系門檻高，熱門科系名額少，導致轉系困難，盼空白學程化解此問題。

科系 教育部 交大

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