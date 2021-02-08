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烏賊不僅會算數還懂相對價值 清大研究登紐約時報

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學生科系教授焦傳金(右)與博士生郭子新的研究成果獲紐約時報兩度報導。圖／清大提供
清華大學生科系教授焦傳金(右)與博士生郭子新的研究成果獲紐約時報兩度報導。圖／清大提供

得知加薪1萬，會開心不已，但若發現同事加薪2萬，恐怕就會開始嫌棄1萬元實在太少。這說明價值並非「絕對」，而是「相對」。清華大學生科系教授焦傳金透過實驗證實，烏賊也有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好，選擇1隻蝦而非更多的2隻蝦。

這項研究成果最近登上國際知名期刊「英國皇家學會開放科學期刊」(Royal Society Open Science)；並獲紐約時報兩度報導，刊登在紐約時報「每日一課」專欄，設計成為給美國高中生的「素養題」。

焦傳金指出，俗稱花枝的烏賊是無脊椎動物中腦神經系統最發達的，擁有約人類1至2歲的智力。過去一些實驗證實烏賊具有高等認知功能，但烏賊是否像人類一樣也有相對價值感？

這項烏賊相對價值感的實驗分為兩階段，團隊首先給烏賊1隻與0隻蝦（空盒）兩種選擇，烏賊毫不猶豫地選擇了1隻蝦子。每當牠選了1隻蝦時，可額外得到一隻小蝦(約為原實驗蝦的五分之一大小)的獎勵。訓練重複6次後，神奇的事發生了，烏賊再面對1隻蝦及2隻蝦的選擇時，就會選1隻蝦，而非明顯比較多的2隻蝦。

焦傳金說明，這是因為第一階段測試提供的獎勵改變了烏賊對於1隻蝦子的價值感，證實烏賊也能透過學習來改變天生的攝食偏好。

早在2016年焦傳金就發現「烏賊會算數」，能夠分辨2比1大，5比4大，且數量愈多時，牠計算所需的時間就愈久，證實烏賊擁有「數感」。焦傳金團隊在之後的實驗也發現，烏賊還有風險評估能力，在捕食時，如肚子餓會選擇冒險去抓一隻大蝦，不餓時則選擇打「安全牌」捕兩隻小蝦。

經過多年實驗研究，焦傳金發現，烏賊的決策行為不全是理性判斷，而受到食慾及經驗影響；過往經歷會在大腦留下印記，形成「直覺」。透過這些研究，可幫助更了解大腦如何運作、決策受到哪些因素影響。

清大分子醫學研究所博士生郭子新因喜歡烏賊而決定研究牠們。郭子新說，烏賊約只有一年壽命，照顧牠們並不容易，不僅只能用海水，還得控制水溫、酸鹼值，精準掌控食物來源。她說，剛開始跟牠們不熟，常被噴得一身墨，「後來都穿同一件墨跡斑斑的實驗袍，也漸漸知道如何與牠們相處。」

清華大學生科系教授焦傳金透過實驗證實，烏賊也有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好，選擇1隻蝦而非更多的2隻蝦。圖／清大提供
清華大學生科系教授焦傳金透過實驗證實，烏賊也有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好，選擇1隻蝦而非更多的2隻蝦。圖／清大提供

紐約時報 科系 清大

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