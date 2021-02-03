中部大學也能出頭天！逢甲成企業最愛私校的關鍵在「不只是讀書」？

《遠見雜誌》每年進行「企業最愛大學生」排行榜，北台灣由於產業與人口集中，北區私校有著地利優勢，輔仁、淡江等私立名校，多年來一直領軍企業最愛私立大學。然而今年，台中逢甲大學打破這個慣例，一舉躍升拿下私校冠軍！

每年1月底學測結束，各家媒體紛紛發布「企業最愛大學」調查。過往企業最愛私立大學，都是由北部學校領軍，淡江、輔仁、中原、東吳、元智都是排名佼佼者，然而今年奪冠的，卻是來自台中地區的逢甲大學，中部大學如何打敗人口與企業密集的老牌北部名校？

答案是逢甲2014年開始導入、2017年正式實施的美國麻省理工學院（MIT）創新教學法：「CDIO工程教學模式」，不只訓練專業、更鍛鍊問題應用情境，重塑學生文憑之外的「就業競爭力」。

美國麻省理工學院在2004年為了解決學用落差問題，發展出這套創新教學模式：CDIO分別意指「Conceive（構思）」「Design（設計）」「Implement（實施）」和「Operate（操作）」，師生透過確認問題、設計解決方案、付諸實行確認可行性，最後進行修正與優化，以專題式課程練習理論的真實實踐，鍛鍊「不只知道，更能做到」的工程人才。

《遠見》「2021企業最愛大學生」私校第一的逢甲大學，正是台灣唯一一所加入「CDIO國際合作組織成員」的學校！

企業不缺人力，缺的是協助轉型升級的創新人才

「企業真的缺人力嗎？缺的，是能參與產業升級轉型所需要的創新人才，」逢甲校長李秉乾道出當年自己決定導入CDIO的主因，許多人提到「未來人才」，直覺就是要學生趕快學程式、練外語、去實習，「但這些只是技能，企業真正需要的學用合一，是能幫企業看出問題、提出解法。」

「CDIO的核心，就是鍛鍊學生成為問題定義與解決者，」李秉乾強調，這也正是逢甲對於「提升學生就業競爭力」的核心思考。

起點，來自於李秉乾近十年前參加某次CDIO年會時的啟發。年會上，他聽到加拿大卡加利大學（University of Calgary）某位教授的分享，提到學生分為「Susan型」和「Robert型」兩種。

「Susan型學生」就是傳統印象中的「好學生」，上課認真聽講、勤做筆記，老師規定的作業認真做，每次考試都考前複習、事後檢討；「Robert型」則是師長眼中的「散漫學生」，上課有時會發呆放空、筆記好像也不太做，作業常拖到最後一刻趕工，考試則是臨時抱佛腳。

從前，當大學還是精英主義的窄門時，絕大多數大學生都是Susan型；然而隨著大學普及化，現在校園中更多是Robert型學生。李秉乾強調，Susan和Robert只是兩種不同學習風格的學生，並不意味著Susan型學生未來成就一定會勝過Robert型，「但問題是，大學教授幾乎都是Susan型出身」。

李秉乾進一步說，當大學教育不再只是純粹的知識研究與講授，學生的目標也不再只是當學者和教授；當「就業力」成為學校要為學生考量的一環，課程設計就必須讓學生更符合業界面對真實問題的實際解決流程，完整經歷構思、設計、實施、運作，甚至是好幾輪反覆假設與修正，「而CDIO，就是這個問題的解決方案！」

課程設計專題化，四年深度練習現實問題解題力

「把課程專題化聽起來不難，但實際上卻不是那麼簡單，」李秉乾解釋，學生如果沒有產業基本知識，問題丟出來也無法解析；如果沒有學過創意思考，發想只會變成亂想。此外，團隊角色的組成、專案規劃與執行，也都需要專業訓練，「否則學生面對題目，連看問題的切點都找不到。」

因此，逢甲的CDIO課程設計在大一時，先針對C和D兩部分，推出「Freshman Project」，由各系推出基礎專題教學，帶領學生「學習如何在大學學習」。

例如「學習創新工具」，就列為全校大一新生必修，學生在這堂課中，必須學會至少五種創意思考方式，包括「腦力激盪（Brainstorming）」「六頂思考帽」「九宮格思考法」等。

而「專題學習知能」則是學習「專題該怎麼進行」。例如「專題」常是多位學生組成團隊，就必須帶領學生學習包括「teaming（團隊組成）」「team-building（團隊合作）」和「communication（團隊溝通）」三種關鍵能力，否則毫無經驗的學生，光是「要找哪些人來組成團隊」就往往一個頭兩個大，最後往往淪為找朋友湊人數，造成團隊能力不足、有人搭便車、任務分配不清等弊病。

大二、大三則是進入「深碗專題」，依據科系專業情境，執行三到四個深碗專題，設計方案、落實執行，反覆練習D和I兩階段；大三下到大四上，則走跨學期的「畢業專題」，以一年時間，針對一個情境，徹底走完一輪CDIO。

目前，逢甲有40%的通識課程、20%專業科目，以及D-School （創新設計學院）、S-School（社會創新學院）、I-School（創能學程）做為學生的專題三種不同階段的專題練習應用。

李秉乾說，學生在校的意義，不只是「好好讀書」，更需要開始知道怎麼「有效且正確的做事」，當企業發現逢甲學生有知識也會做事，自然成就更強的就業力。

（作者／謝明彧 本文出自2021.2.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）