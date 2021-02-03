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培育資安女力 首屆「尋找資安女婕思」競賽今開跑

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部今天舉行記者會宣布啟動「2021 GiCS（Girls in CyberSecurity）第一屆尋找資安女婕思」競賽。圖／科技部提供
科技部今天舉行記者會宣布啟動「2021 GiCS（Girls in CyberSecurity）第一屆尋找資安女婕思」競賽。圖／科技部提供

蔡英文總統去年底提出資安政策四大重點，女性扎根是其中之一。科技部今天舉行記者會宣布啟動「2021 GiCS（Girls in CyberSecurity）第一屆尋找資安女婕思」競賽，內容包含資安闖天關、創意發想賽兩大主題式活動，最後將於4月24日在台灣沙崙C區聯合研究中心舉辦決賽。科技部長吳政忠表示，競賽題目都是科普題並不難，希望增加女生參與意願。

蔡英文總統去年接見資安戰隊及高中生們，呼應提升女性科技人才，提出資安向下扎根、南北平衡、資安創業及女性扎根等四項資安政策。

科技部表示，尋找資安女婕思活動即日起開跑，內容包含資安闖天關、創意發想賽兩大主題式活動，「資安闖天關」與PaGamO平台合作，以線上與實體關卡帶領參賽者挑戰物聯網及自駕車資安。「創意發想賽」則著重日常生活與資訊安全相關的議題發想，於決賽邀請評審選拔資安應用的創意情境。

科技部表示，此競賽分為高中職及大學組，期望透過多樣化的活動設計，鼓勵學生參與，培養年輕學子創新獨立思考的能力，並增強資安知識和技能。選在今天宣布活動起跑，希望能在高中生和大學生「分組、選系」之際啟發興趣，讓性別與專長學習不再落於過去 「男學理、女學文」的老式窠臼。

資安 蔡英文

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