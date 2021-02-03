陽明大學附設醫院直接將「交通」關燈？網友怒轟私立誤解：高於台大電機

歷經20年的討論，陽明大學與交通大學正式合併為「國立陽明交通大學」拍板定案，但網友和學生在社群的討論仍是相當激烈，一名網友在PTT PO出一張陽明大學附設醫院的外觀照片，現在陽明後頭的名稱，中間雖有兩字的空隔，疑似是「交通」二字被熄燈處理。

該張照片引來兩校戰火，原PO在照片下方留言：「合併完直接關燈，一樣叫陽明醫院，整個就是交通黑暗期，交通可以把陽明的燈關掉嗎？有沒有關燈就贏了的八卦？」有網友認為，就像「女友騙到就不管了一樣」，交大儼然成了「工具人」，「人家只要你的學校排名，根本連名字都不屑」，還有人酸交大真的就像「痛痛飛走了」。

有網友誤將陽明大學視作私立大學，認為「陽明私立的和國立的比其實還有一段差距」、「可憐的國立大學被一所私立醫學院併了」。讓不少網友跳腳澄清：「陽明本來就是國立的好嗎？僅次於台大醫科」，對於三類組的第二志願如此被誤解，感到很不可思議：「到底為什麼這麼多人覺得陽明是私立的啊？」

至於以後兩校合併，網友調侃，到時畢業生可能「還是自稱交大畢業」，也讓許多網友不以為然，認為「笑死說陽明私立，醫學系第二志願都屌打台大電機了 。」疑似是交大的網友回嗆，認為「我們大交通才不想冠夫姓勒」，但也有人陽明說話：「陽明就是條件太好，交大才會寧可退讓也要拚合校。」

針對照片中，「交通」二字疑似被熄燈，也有網友認為，「附設醫院這東西本來就跟前交大關係不大」。有人認為「感覺字還沒弄上去阿！」似乎只是在為合併做準備。