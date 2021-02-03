聽新聞
test
0:00 / 0:00
志願只顧選熱門科系 包正豪：不卯起來拚就只能當渣
不少考生以時下熱門行業、科系來選擇大學科系志願，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，指望選擇熱門科系而能有好工作的，十有八九都得失望。既然熱門，競爭就激烈，「不卯起來拚，你就只能當渣，可絕大多數人都只能當渣，所以都成人家踏腳石」。
他說，從以前大學難考的時代就已經這樣，更遑論現在這個錄取率100％的時代，誰管你大學啥科系？基本都一樣，都被懷疑品質，既然如此，何必拚冷熱，挑自己覺得還能念，感覺不錯的系讀就算了。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言