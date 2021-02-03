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志願只顧選熱門科系 包正豪：不卯起來拚就只能當渣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
圖為今年學測考生準備應試情形。本報資料照片
圖為今年學測考生準備應試情形。本報資料照片

不少考生以時下熱門行業、科系來選擇大學科系志願，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書表示，指望選擇熱門科系而能有好工作的，十有八九都得失望。既然熱門，競爭就激烈，「不卯起來拚，你就只能當渣，可絕大多數人都只能當渣，所以都成人家踏腳石」。

他說，從以前大學難考的時代就已經這樣，更遑論現在這個錄取率100％的時代，誰管你大學啥科系？基本都一樣，都被懷疑品質，既然如此，何必拚冷熱，挑自己覺得還能念，感覺不錯的系讀就算了。

科系 淡江大學

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