快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台大陳文成事件紀念廣場啟用 「空」象徵真相未明

攝影中心 / 記者杜建重／即時報導
台大今天啟用陳文成事件紀念廣場。記者杜建重／攝影
台大今天啟用陳文成事件紀念廣場。記者杜建重／攝影

台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式，台大邀請陳文成博士紀念基金會及學生代表與關心本案的貴賓蒞臨觀禮。

台大校長管中閔在致詞時表示，在2015年3月1日的校務會議中，經由學生與教師代表提案，決議將圖資系館、第一學生活動中心、綜合教學館間的廣場命名為「陳文成事件紀念廣場」，並為紀念廣場立牌，台大也在2016年辦理陳文成事件紀念廣場創意設計構思競圖活動，同時進行廣場改善工程，希望讓更多人到此紀念廣場駐留。而在競圖活動中徵選出來的第一名作品是由台大城鄉所林丹威、柯雅之、張彩燕校友所設計，以「空」來象徵其歷史真相未明的意境，建築體在設計上也模擬牢房、偵訊室，用來呈現「裡面做什麼，外面看不見」的意涵。

管中閔表示，廣場改善工程經費是由陳文成博士紀念基金會、台大數學系、台大學生會與台大研究生協會所共同募款，最後由陳文成博士紀念基金會代表捐贈給本校，經過一年努力順利完成，啟用後，未來將提供優質環境，對於師生活動、學習有很大的助益。

台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式，陳文成的二姐夫戴憲明（圖）在典禮上拿出陳文成的紀念照闡述事蹟。記者杜建重／攝影
台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式，陳文成的二姐夫戴憲明（圖）在典禮上拿出陳文成的紀念照闡述事蹟。記者杜建重／攝影
台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式，由台大校長管中閔（中）與陳文成博士紀念基金會及學生代表共同剪綵。記者杜建重／攝影
台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式，由台大校長管中閔（中）與陳文成博士紀念基金會及學生代表共同剪綵。記者杜建重／攝影
陳文成參加西北獎學金數學竸試考卷的原件複製品。記者杜建重／攝影
陳文成參加西北獎學金數學竸試考卷的原件複製品。記者杜建重／攝影
台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式。紀念廣場在數學系大樓後方，建築設計（右）以「空」來象徵其歷史真相未明的意境，內部則模擬牢房，用來呈現「裡面做什麼，外面看不見」的含意。記者杜建重／攝影
台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式。紀念廣場在數學系大樓後方，建築設計（右）以「空」來象徵其歷史真相未明的意境，內部則模擬牢房，用來呈現「裡面做什麼，外面看不見」的含意。記者杜建重／攝影
台大陳文成事件紀念廣場。記者杜建重／攝影
台大陳文成事件紀念廣場。記者杜建重／攝影

台大 陳文成

延伸閱讀

佳尼特基金會關懷邊緣戶 鹽水柳營東山千戶受惠

台大陳文成事件紀念廣場「空」 象徵歷史真相未明

多起學生憾事後 台大加強心輔、學生教職員不漏接

亞洲首例！ 台大校務基金 完成高汙染資產撤資

相關新聞

台大陳文成事件紀念廣場「空」 象徵歷史真相未明

台灣大學今天舉行陳文成事件紀念廣場啟用典禮，廣場採用競圖活動徵選出第一名作品「空」，由台大城鄉所校友林丹威、柯雅之、張彩...

影／台大陳文成事件紀念廣場啟用 「空」象徵真相未明

台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式，台大邀請陳文成博士紀念基金會及學生代表與關心本案的貴賓蒞臨觀禮。

高雄外籍大學生回不了國 可去社區搓湯圓或留校進修

受疫情影響，不少外籍生留在高雄過年，為讓學生寒假生活有重心，高苑科技大學替外籍生安排搓湯圓文化體驗，義守大學則規畫「高雄...

中華醫大傑出校友翁志宜研發創傷敷料上市 回母校謝師

中華醫大校友翁志宜民國78年食品營養科畢業，經營的儕陞生化技術研發的創傷敷料通過衛福部審核規定，預計4月量產上市，將爭取...

新校長上任：打造台科大成台灣MIT

台灣科技大學新任校長顏家鈺昨天就任，成為該校首位非校內教授獲選成功的校長。他表示，台科大有良好的研究和產學基礎，具實務能...

陽明交大合校 陳建仁：1+1大於2

陽明大學與交通大學昨起合校為「國立陽明交通大學」，首任校長林奇宏表示，合校最初一百天要讓師生認同新學校，將在台北、新竹兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。