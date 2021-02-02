影／台大陳文成事件紀念廣場啟用 「空」象徵真相未明

台大陳文成事件紀念廣場今天舉行啟用儀式，台大邀請陳文成博士紀念基金會及學生代表與關心本案的貴賓蒞臨觀禮。

台大校長管中閔在致詞時表示，在2015年3月1日的校務會議中，經由學生與教師代表提案，決議將圖資系館、第一學生活動中心、綜合教學館間的廣場命名為「陳文成事件紀念廣場」，並為紀念廣場立牌，台大也在2016年辦理陳文成事件紀念廣場創意設計構思競圖活動，同時進行廣場改善工程，希望讓更多人到此紀念廣場駐留。而在競圖活動中徵選出來的第一名作品是由台大城鄉所林丹威、柯雅之、張彩燕校友所設計，以「空」來象徵其歷史真相未明的意境，建築體在設計上也模擬牢房、偵訊室，用來呈現「裡面做什麼，外面看不見」的意涵。

管中閔表示，廣場改善工程經費是由陳文成博士紀念基金會、台大數學系、台大學生會與台大研究生協會所共同募款，最後由陳文成博士紀念基金會代表捐贈給本校，經過一年努力順利完成，啟用後，未來將提供優質環境，對於師生活動、學習有很大的助益。