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陽明交大台南歸仁校區揭牌 黃偉哲盼深耕台南

中央社 / 台南2日電

國立陽明交通大學今天在台南歸仁校區舉辦校銜揭牌儀式，受邀出席的台南市長黃偉哲表示，希望校方今年可完成第2期校地撥用，深耕台南，市府會在行政流程上全力配合。

國立陽明大學與國立交通大學正式合併為「國立陽明交通大學」，台北陽明校區及新竹光復校區於昨天揭牌後，今天在台南歸仁校區舉行揭牌儀式，由陽明交通大學校長林奇宏及宏碁集團創辦人施振榮主持，黃偉哲與前台南縣長蘇煥智等人受邀出席。

林奇宏表示，未來的高等教育需要注入新的思維，過去在台南校區一連串的努力，將可作為日後的參考方式及值得借鏡的典範，陽明交通大學除了雙主體校區外，還有產學共創校區，而產學共創校區就涵蓋了台南校區。

黃偉哲致詞時表示，過去陽明大學與交通大學各有優良的傳統和特色領域，如今兩校合體，相信能培養更多頂尖人才，很感謝交大選擇在台南歸仁區設校，現在又加入陽明大學與校友資源，期盼未來擴大沙崙科學城產學研聚落的視野，帶動產業的轉型與升級，成為台灣南部產業創新研發的重鎮。

黃偉哲指出，希望台南校區的產學共創學院在今年可以開始招生，同行樓可以順利動工，並完成第2期校地撥用，台南市政府將會在行政流程上全力配合。

陽明交通大學 黃偉哲 新竹

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