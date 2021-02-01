前海巡署長陳國恩因妻女結緣 任東吳講座教授

前海洋委員會海巡署長陳國恩因妻女均為「東吳人」，他應東吳大學延攬成為講座教授，校方今天舉行歡迎茶會後，陳國恩以「公部門的新聞行銷策略」為題暢談公職實務經驗分享。

陳國恩去年9月因個人家庭因素申請提早退休，東吳大學指出，由於他的小女兒現就讀東吳法律學系，大女兒及妻子也是東吳法律系畢業校友，一家4口有3人都是「東吳人」，基於此機緣，他近日接受東吳大學延攬，成為講座教授。

東吳大學今天特別為陳國恩舉行禮聘典禮暨歡迎茶會，許多海巡署及警政署人員都到場共襄盛舉。

典禮結束後，陳國恩以「公部門的新聞行銷策略」為題進行講座分享，除暢談公職任內如何以新媒體推廣業務、增加人民對公部門了解外，也分享任職海巡署長期間如何推動曾高居公部門網路聲量之冠的「海巡署長室」臉書（Facebook）粉絲專頁。

此外，會中也談及「台鐵松山火車站」及「第一銀行盜領案」等社會矚目案件破案過程。在場人士表示，收穫豐富。

陳國恩為中央警官學校行政警察學系44期第一名畢業，警大犯罪防治研究所博士；曾任台北市警局松山、萬華、中山分局長，嘉義市警局長、新北市警局長，2015年接任警政署長；2017年9月調任國家安全局副局長，2019年2月19日轉任海委會常務副主委兼任海巡署長。