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國立陽明交通大學揭牌亮相 林智堅：市府會密切合作

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
國立陽明大學與國立交通大學今正式合併為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大（NYCU）」，今天下午在新竹光復校區揭牌。圖／新竹市政府提供
國立陽明大學與國立交通大學今正式合併為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大（NYCU）」，今天下午在新竹光復校區揭牌。圖／新竹市政府提供

國立陽明大學與國立交通大學今正式合併為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大（NYCU）」，分別在台北陽明校區與新竹光復校區揭牌。新竹市長林智堅、縣長楊文科、首任校長林奇宏宇校友都出席下午光復校區揭牌典禮。林奇宏感謝歷任校長20年來的努力，林智堅也期許「一加一大於無限大」，未來市府將與陽明交大「同行致遠」，讓新竹更好、讓台灣更好。

林智堅說，併校之路走了20年，終於在2021年2月1日成就這樁大喜事，竹市是名副其實的國際大學城、更是半導體產業重鎮，關鍵就在有交大清大等五所大學，培養許多科技人才，尤其交大更是半導體搖籃，如前交大校長張懋中說過的「同行致遠」，市府未來會與陽交大緊密合作，一起讓新竹更好、讓台灣更好。

林奇宏表示，感謝陽明大學郭旭崧校長及交通大學陳信宏校長領導的行政團隊，以令人敬佩的能力與毅力順利完成合校的先導工作。同時也不忘兩校歷任校長奠定的基礎，讓兩所對台灣醫療衛生與電機資訊有卓越貢獻的頂尖大學，能透過由下而上、對等參與、校園民主的方式完成合校，創下台灣高等教育的新標竿與新典範。

林奇宏說，合校初期最迫切的任務將是整合雙方對新學校的認同，因此將啟動「一樹百穫計畫」 ，針對各項議題如新穎教學、科技趨勢、大學社會責任，乃至校歌校徽、校園美學等，擴大邀集師生與海內外校友共同腦力激盪，在100天後提出一份具有共識基礎的合校願景；另外也將於產學共創校區，例如台南校區，試辦基於價值共創觀點的產官學研合作平台，建構產學共創新機制。

陽明交大表示，因應合校後的校務行政，也將首創「校務長」一職，分別由陽明校區楊慕華教授與交大校區教授李大嵩擔任，領導陽明校區與交大校區的主任秘書、教務長、學務長、研發長、總務長、國際長的團隊，以及負責專案的副校長們，以最精簡的人員編制，發揮最大的行政效力與效率。

國立陽明大學與國立交通大學今正式合併為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大（NYCU）」，今天下午在新竹光復校區揭牌。圖／新竹市政府提供
國立陽明大學與國立交通大學今正式合併為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大（NYCU）」，今天下午在新竹光復校區揭牌。圖／新竹市政府提供

交大 新竹 林智堅

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