陽明交大揭首任校長 教育部：高教里程碑

第一所由下而上自主合併的大學，陽明交大成高教里程碑！國立暨南國際大學校長武東星、國立台灣科技大學校長顏家鈺，及新設合併的國立陽明交通大學首任校長林奇宏1日上任，教育部長潘文忠致詞表示，陽明交大是第一所由下而上自主合併成功的案例，為台灣高教的里程碑，盼陽明交大再創台灣高等教育的高峰。

教育部1日舉辦國立大學卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長為國立暨南國際大學校長武東星、國立台灣科技大學校長顏家鈺，以及新設合併的國立陽明交通大學首任校長林奇宏等3位；續任校長為國立中央大學周景揚、國立雲林科技大學校長楊能舒及國立勤益科技大學校長陳文淵等3位。

陽明交大3年計畫

林奇宏受訪時表示，會在最短時間內讓陽明和交大兩校的師生及校友都認同新學校，並融合大家對新學校的願景，在百日內擬出具10年願景的3年計畫，作為他第一任期的行動綱領。被問及頂大排名是否可能改變，他表示，沒有任何一間學校在各領域都是第一名，未來看頂尖大學應看各別特色，「每個人都可以是第一名，也可能是第二名。」

潘文忠強調，在陽明前校長郭旭崧和交大前校長張懋中的努力下，陽明交大是第一所由下而上自主合併成功的案例，合併後，校地橫跨5個縣市，有9個校區，學生近2萬人，為台灣高教重要的里程碑，期盼陽明交大朝向「偉大大學」的方向邁進，再創台灣高等教育的高峰，教育部也會全力協助和支持。

台科大產學龍頭

潘文忠表示，暨南大學前校長蘇玉龍成立東南亞學系及原住民族專班，學生人數超過6000人，在執行特色大學高教深耕計畫方面，著力甚深，已奠下好的基礎，新校長武東星曾任大葉大學校長，辦學理念以學生為本，透過在地化、國際化等四化策略，打造暨大為具有時代感和幸福感的學府，期許暨大成為精緻有特色的大學。

「台科大前校長廖慶榮帶領台科大，在2020年獲英國泰晤士報報導，學生的就業競爭力為全球排名第82名，也是全國第1名！」潘文忠表示，新校長顏家鈺接棒，期許繼續帶領台科大向美國麻省理工學院目標邁進，相信未來台科大師生會以台灣的MIT感到光榮。

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