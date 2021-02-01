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陽明交大合校 施振榮自稱啦啦隊長、郭旭崧是中繼投手

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明交大今天上午於台北市陽明校區舉行揭牌典禮，副總統賴清德、前副總統陳建仁、宏碁創辦人施振榮等政商人士出席。記者蘇健忠／攝影
陽明交大今天上午於台北市陽明校區舉行揭牌典禮，副總統賴清德、前副總統陳建仁、宏碁創辦人施振榮等政商人士出席。記者蘇健忠／攝影

陽明交大今天上午於台北市陽明校區舉行揭牌典禮，副總統賴清德、前副總統陳建仁、宏碁創辦人施振榮等政商人士出席致詞。每名致詞者描述自己在合校過程中扮演不同角色，前副總統陳建人說自己是陽明學生家長，相信合校後能達到1加1大於2的效果，甫卸任的陽明大學校長郭旭崧則說1加1會等於11，因為陽明、交大兩校共11萬名校友；1加1也等於1，如今他們合為一所學校了。

陳建仁表示，他是陽明學生家長，也是陽明大學兼任教授，也是研究生指導教授，目前還有一名博士生沒畢業，有望成為陽明交大第一批博士，相當令人期待。

教育部次長劉孟奇表示，陽明、交大歷經20年討論合校，是好事多磨，也是多磨後帶來好事。他有幸擔任首任校長遴選委員會的一員，他們選出一位能帶領偉大大學前進的校長林奇宏。過去大學合校後，形式上屬廢校，但陽明交大不是，故被定義為「存續新設」，因為這兩校將結合兩個偉大的傳統，匯集出新的傳統。

郭旭崧稱自己是陽明大學最後一任校長，不過陽明精神不會結束，將永存不死。什麼是陽明精神？郭說，這包括服務利他的精神、使命必達的精神、以下一代為念的精神，也包含不太尊師重道的精神。

郭旭崧表示，合校過程中，他與交大前任校長張懋中、代理校長陳信宏像是第六局下中繼投手，能夠救援成功，憑的是兩校師生、校友的寬容。陽明一代比一代強、一棒比一棒優秀，他相信新任團隊能完成後三局，達成完勝的結果。

陽明交大校友近日從陽明大學一起騎腳踏車到交大，郭旭崧表示，這證明兩校騎腳踏車就能到。騎車過程中，林奇宏用一句「車子有問題找交大校友，身體有問題找陽明校友」，一句話就形容兩校合校後的優勢。

上午出席陽明校區揭牌，下午還將前往新竹光復校區揭牌的施振榮說，他是陽明交大合校的啦啦隊長，陽明交大合校後能推動BIO ICT（智慧醫療）產業，以當前的產業趨勢來看，這絕對是超前佈署。

交大 腳踏車 陳建仁

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