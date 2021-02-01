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夯課秒殺！中山大學生搶修「校園預防醫學學程」顧健康

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學為申設學士後醫學系而部署開設「校園預防醫學學程」，吸引大學部學生搶修。圖／中山大學提供
中山大學為申設學士後醫學系而部署開設「校園預防醫學學程」，吸引大學部學生搶修。圖／中山大學提供

中山大學為申設學士後醫學系而超前部署開設「校園預防醫學學程」，其中「身心健康醫學講座」課程一推出就吸引大學部學生搶修，秒殺速度搶光120個名額。

中山大學申設後醫系已獲教育部同意繼續籌備，現階段已建構「臨床表徵課程」，並針對全校大學生推出「校園預防醫學學程」，啟動基礎健康醫學教育。目前還有70名臨床醫師在校就讀研究所，結合科技與管理知識跨域學習，或進行醫學相關研究。

中山大學毒藥物暨生醫快篩科技研究中心主任謝建台表示，許多大學生都是離鄉背井獨自到外地生活，沒有家家就近悉心照護，加上現代社會快速變遷高壓緊張，以致多數學生缺乏足夠的健康知識來照護自己。希望學生藉「生活中的預防醫學」課程，對醫學領域有更進一步的認識，不但能照顧好自己，將來更可結合本科與醫學專業，開創跨域創新醫學相關能力。

謝建台說，「校園預防醫學學程」結合理論與實務，整合中山大學醫學科技、化學、生物科學、海洋生物科技暨資源等相關系所的師資，及學校校醫、學務處、心理輔導室，與高雄地區大型教學醫院臨床醫師的實務，聯手打造基礎醫學教學平台。

為了讓非醫學相關科系的大學生了解艱澀的醫學知識，進而應用到日常生活照護，中山大學每周安排不同的醫學相關專家學者演講。像「身心健康醫學講座」聚焦在解決大學生生活切身相關醫療問題，包括：3C時代下如何護眼、常見腸胃疾病、心理諮商及急救等。另外也安排專家學者談防疫、預防及快篩等主題，讓學生建立更全面的防疫醫學觀念。「營養與藥學安全講座」，則著重於預防醫學更上一個層面是食物營養。

中山大學也結合校內醫學科技、化學、生科、海資等相關系所師資，推出醫學科技、藥學相關選修課程。謝建台接下來計畫帶學生走出教室，到醫學相關實驗室參訪。

中山大學 大學生 醫師

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