歷經20年！陽明交大明天正式合校 設新竹、台北雙校區

歷經20年的討論，陽明大學與交通大學明天起合校為「國立陽明交通大學」，首任校長為目前的台聯大交大副校長林奇宏。陽明交大明天上午將於台北市陽明校區、下午於新竹市光復校區各舉行一次揭牌典禮，副總統賴清德、前副總統陳建仁、宏碁創辦人施振榮等政商人士都將出席致詞。

陽明交大明天起正式合校，師生人數共計3.5萬人。陽明交大校長遴選小組10日選出該校首任校長林奇宏，林奇宏在陽明大學任教23年、交大任教兩年。他是耶魯大學生物系博士，歷任新北市政府衛生局局長、台北市政府衛生局局長、陽明大學國際事務處國際事務長、微生物及免疫學研究所所長等職。

校地遍布國內五縣市共九校區，最遠的距離是交大台南校區和陽明蘭陽校區，兩地相距近400公里。明天起的校址在光復校區，這是兩校抽籤決定的結果。但在實際運作上，陽明交大預計落實台北市陽明校區（原陽明大學校本部）和新竹市光復校區（交通大學校本部）雙主校區制；這兩校區校門也已拆除校銜名牌，更換為新校名。校方安排每天14個班次的交通車，明天起往返台北與新竹，提供師生免費搭乘。

陽明交大合校後優先推動行政整合，校長規畫在各校區設「校務長」，統籌該區的教務、學務、國際合作等業務，作為合校初期的橫向溝通橋樑。兩校已逐步達成整合，比如21日上午，兩校校長已透過分機互打電話。

兩校目前兼具、領域重疊的科系，將於合校第二年逐步推動整合。林奇宏日前受訪表示，他上任後會提出教研發展願景，彙整各學院的規畫，成為校級規畫，達成「具十年願景的三年規畫」並執行。校方會在系所整合上給予導引，包括收集外部聲音、領域趨勢等資訊，做為整合的誘因。

而在國際排名上，兩校合校後QS排名有望落在156到200名區間，未來將以進到百大為目標。