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佔用台大校地種菜遭立牌警告 民眾「15字回應」網笑瘋
【110學測】
佔用他人土地已構成侵權行為，民法上能主張損害賠償，民眾應當心注意。不過，一名網友日前發現台大校區的土地，遭不明人士擅自佔用種菜，校方特別立了告示牌提醒，沒想到對方的「無厘頭回應」笑翻千名網友。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享校方張貼的警告標語，上面寫著「此處為國立台灣大學校地，請勿佔用種菜，違者將報警取締」，照理說當事者看到會馬上處理，結果對方竟在公告下方留言「不好意思，等我們收成後會馬上撤退」，短短15字讓人看了好氣又好笑，原PO也逗趣地說「今年的菜價比較貴，先不要先不要」。
照片在網上曝光，吸引一票網友熱烈回應，「有禮貌！給過」、「告示要寫土地有重金屬，就不會有人敢種了」、「收成可以分給台大師生一起享用」、「這有好笑到」、「哈哈，變成留言板」、「對方心想：拜託，菜都種下去了」、「超酷，想去台大看看」。
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