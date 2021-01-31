快訊

備用口罩從外套飛落被密錄器拍到罰3600 她批「政府搶錢」

英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佔用台大校地種菜遭立牌警告 民眾「15字回應」網笑瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
佔用台大校地種菜遭警告，民眾「15字回應」笑翻眾人。圖擷自facebook
佔用台大校地種菜遭警告，民眾「15字回應」笑翻眾人。圖擷自facebook

佔用他人土地已構成侵權行為，民法上能主張損害賠償，民眾應當心注意。不過，一名網友日前發現台大校區的土地，遭不明人士擅自佔用種菜，校方特別立了告示牌提醒，沒想到對方的「無厘頭回應」笑翻千名網友。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享校方張貼的警告標語，上面寫著「此處為國立台灣大學校地，請勿佔用種菜，違者將報警取締」，照理說當事者看到會馬上處理，結果對方竟在公告下方留言「不好意思，等我們收成後會馬上撤退」，短短15字讓人看了好氣又好笑，原PO也逗趣地說「今年的菜價比較貴，先不要先不要」。

照片在網上曝光，吸引一票網友熱烈回應，「有禮貌！給過」、「告示要寫土地有重金屬，就不會有人敢種了」、「收成可以分給台大師生一起享用」、「這有好笑到」、「哈哈，變成留言板」、「對方心想：拜託，菜都種下去了」、「超酷，想去台大看看」。

台大 台灣大學

延伸閱讀

發票中獎！男見「消費明細」秒尷尬：該拿給媽媽換錢嗎？

女子拜月老求牽線！1星期後結局曝光 過來人曝經驗：別懷疑

寒假作業「80題猜燈謎」難倒爸爸 網認證：比考學測還難

木耳台語怎麼唸？答案一面倒 教育部辭典「2種說法」都正確

相關新聞

佔用台大校地種菜遭立牌警告 民眾「15字回應」網笑瘋

佔用他人土地已構成侵權行為，民法上能主張損害賠償，民眾應當心注意。不過，一名網友日前發現台大校區的土地，遭不明人士擅自佔用種菜，校方特別立了告示牌提醒，沒想到對方的「無厘頭回應」笑翻千名網友。

暨大校長2月換人！蘇玉龍將卸任 明交棒武東星

國立暨南國際大學去年12月完成該校第8任校長遴選作業，選出大葉大學前校長武東星出任，經教育部同意聘任，將於明天（2月1日...

境外台生專案第二波 台大再招到美國名校生

受到疫情影響，教育部開放大專以單獨招生方式，協助境外台灣籍學生返台銜接學習，各校第二梯次近期陸續放榜，台灣大學收到美國加...

龍華科大蟬聯企業最愛私立科大第一 這件事成奪冠推手

遠見雜誌昨日公布「2021企業最愛大學生排行榜」，位於桃園市龜山區的龍華科大蟬聯全國私立科大第一名，更是零售服務業雇主認...

台大曾名「台北大學」 創校首份公文揭密

台灣大學檔案館正舉辦「洛鴻恭年」 1945~1951年台灣大學線上檔案特展，展示台灣大學的第一號公文，內容描述1945年...

潘懷宗涉詐財卻在東吳開課談關懷 學生會籲取消演講

台北市新黨議員潘懷宗和辦公室主任陳玉台涉以人頭詐領公費助理薪資，挪作私用長達12年，初估至少300萬元，昨天檢方聲押不成，由法官裁定200萬交保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。