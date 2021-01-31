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暨大校長2月換人！蘇玉龍將卸任 明交棒武東星

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立中興大學材料系教授武東星，今年2月將接任國立暨南國際大學校長。圖／竹山高中提供
國立中興大學材料系教授武東星，今年2月將接任國立暨南國際大學校長。圖／竹山高中提供

國立暨南國際大學去年12月完成該校第8任校長遴選作業，選出大葉大學前校長武東星出任，經教育部同意聘任，將於明天（2月1日）履新上任；原定去年12月卸任的第7任校長蘇玉龍則經校務會議通過代理校長至今天（1月31日）。

暨大指出，蘇玉龍自101年12月9日接任該校第6任校長職務，並於105年連任第7任校長，任職8年期間，辦學認真，不僅積極推動與高中職間校際合作，也強化與偏鄉、離島地區的教育互動，更努力展望境外招生。

而因蘇已續任1次，且其任期至去年12月8日，校方因此於去年辦理第8任校長遴選作業，並在12月6日順利選出武東星教授出任，經送審教育部也獲同意聘任，將於2月1日履新；另，經校務會議通過由蘇代理校長至今年1月31日。

暨大表示，武東星畢業於國立中山大學電機工程學系學士、電機工程研究所碩士與博士，80年3月起擔任工業技術研究院工程師，84年8月進大葉大學任副教授、教授職務；90年2月1日起應聘為國立中興大學工學院材料工程學系教授。

武東星目前為興大材料系終身特聘教授，曾任工學院工科中心主任、材料系主任、副院長等職務；另，曾借調至國立虎尾科技大學擔任電機資訊學院院長，應聘至大葉大學擔任第6、7任校長，行政經驗與資歷完整，產學合作方面也頗具建樹。

暨大也說，武東星的治校理念強調「以生為本」及「以師為尊」兩大發展方向，提出固本化Consolidation、在地化Localization、產業化Industrialization及國際化Globalization四大目標，獲遴選委員一致認同，期許其行政及私大經營實務經驗，帶領暨大再創新猷。

國立中興大學材料系教授武東星，今年2月將接任國立暨南國際大學校長。圖／暨大提供
國立中興大學材料系教授武東星，今年2月將接任國立暨南國際大學校長。圖／暨大提供
國立暨南國際大學校長蘇玉龍。圖／暨大提供
國立暨南國際大學校長蘇玉龍。圖／暨大提供

校長遴選 教育部

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