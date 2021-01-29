龍華科大蟬聯企業最愛私立科大第一 這件事成奪冠推手

遠見雜誌昨日公布「2021企業最愛大學生排行榜」，位於桃園市龜山區的龍華科大蟬聯全國私立科大第一名，更是零售服務業雇主認定最佳畢業生TOP 10中是唯一入榜的私立科大，穩贏許多中字輩的國立大學及老牌私立名校。校長葛自祥表示，學校積極致力產學合作，提升跨領域創新研發能量，廣獲業界高度肯定。

根據遠見雜誌對龍華科大連續三年入榜前20名，龍華科大背評論為率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學的最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多，就業好評度居高不下。

葛自祥說，學校定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，並堅持「二不二要」，「二不」不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

教育部2018年起推動高教深耕計畫，葛自祥說，龍華科大連續3年獲得逾1億元高額補助，在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區唯一連續獲補助金額超過1億元的私立科大；另在學校註冊率，龍華科大不僅沒有縮小規模，109學年度新生註冊率仍高達93.09％，在學生人數規模仍維持在5000人以上之私立綜合型科技大學中，排名全國第一名；近3年平均註冊率也是全國綜合型私立科大第一名。

龍華科大也是教育部產業菁英訓練示範基地，葛自祥說，學校已成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，並陸續成立「高端加工智慧化研發中心」、「新日興/龍華機器人拋光研磨研發中心」、「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」；iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場，並建置「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，培育具藝術、設計、科技之多元專業能力人才，透過產官學研通力合作，讓產學合作向下扎根。