快訊

高雄三民區疑沼氣外洩中毒 救出3人其中2人無生命跡象

蒼井空自爆被撿屍咬耳朵曝光男方身分 主持人嚇到停格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍華科大蟬聯企業最愛私立科大第一 這件事成奪冠推手

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
龍華科大蟬聯「2021企業最愛大學生排行榜」全國私立科大第一名。圖／龍華科大提供
龍華科大蟬聯「2021企業最愛大學生排行榜」全國私立科大第一名。圖／龍華科大提供

遠見雜誌昨日公布「2021企業最愛大學生排行榜」，位於桃園市龜山區的龍華科大蟬聯全國私立科大第一名，更是零售服務業雇主認定最佳畢業生TOP 10中是唯一入榜的私立科大，穩贏許多中字輩的國立大學及老牌私立名校。校長葛自祥表示，學校積極致力產學合作，提升跨領域創新研發能量，廣獲業界高度肯定。

根據遠見雜誌對龍華科大連續三年入榜前20名，龍華科大背評論為率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學的最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多，就業好評度居高不下。

葛自祥說，學校定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，並堅持「二不二要」，「二不」不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

教育部2018年起推動高教深耕計畫，葛自祥說，龍華科大連續3年獲得逾1億元高額補助，在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區唯一連續獲補助金額超過1億元的私立科大；另在學校註冊率，龍華科大不僅沒有縮小規模，109學年度新生註冊率仍高達93.09％，在學生人數規模仍維持在5000人以上之私立綜合型科技大學中，排名全國第一名；近3年平均註冊率也是全國綜合型私立科大第一名。

龍華科大也是教育部產業菁英訓練示範基地，葛自祥說，學校已成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，並陸續成立「高端加工智慧化研發中心」、「新日興/龍華機器人拋光研磨研發中心」、「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」；iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場，並建置「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，培育具藝術、設計、科技之多元專業能力人才，透過產官學研通力合作，讓產學合作向下扎根。

國內少子化嚴峻，不少私校縮減辦校規模，葛自祥則表示，學校近年持續大手筆投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，近4年陸續增聘92位教師，109年的產學合作金額突破3億元，是少子化寒冬下，少數逆風而上的科技大學。

龍華科大蟬聯「2021企業最愛大學生排行榜」全國私立科大第一名。圖／龍華科大提供
龍華科大蟬聯「2021企業最愛大學生排行榜」全國私立科大第一名。圖／龍華科大提供

龍華科大 註冊率

延伸閱讀

遠見雜誌公布企業最愛大學 成大7連霸、這個學校奪私校冠軍

疫後補習班名師年薪逾百萬人民幣 名校畢業生趨之若鶩

立院法制局籲成立少子化政策小組 政院：會滾動修正

2021世界大學排行 亞洲大學4大學科入榜名列台全10大

相關新聞

台大曾名「台北大學」 創校首份公文揭密

台灣大學檔案館正舉辦「洛鴻恭年」 1945~1951年台灣大學線上檔案特展，展示台灣大學的第一號公文，內容描述1945年...

潘懷宗涉詐財卻在東吳開課談關懷 學生會籲取消演講

台北市新黨議員潘懷宗和辦公室主任陳玉台涉以人頭詐領公費助理薪資，挪作私用長達12年，初估至少300萬元，昨天檢方聲押不成，由法官裁定200萬交保...

龍華科大蟬聯企業最愛私立科大第一 這件事成奪冠推手

遠見雜誌昨日公布「2021企業最愛大學生排行榜」，位於桃園市龜山區的龍華科大蟬聯全國私立科大第一名，更是零售服務業雇主認...

世新再度停招社發所 教團籲駁回教部將檢視程序

世新大學日前校務會議通過社發所停招案，高教工會今天呼籲教育部糾舉世新不當會議程序並駁回此案；教育部表示，收到停招案後，會...

台科大打造地震模擬振動台 動手做實驗更便利

台灣位於地震帶，台科大表示，校內營建系地震模擬振動台重新活化啟用，打造全台校園唯一以靜液壓軸承的地震模擬振動台，摩擦力更...

【康寧董事之爭／下】想以拖待變？教部放大絕反制 校方緊急召回教師開會

康寧大學董事會去年被教育部聲請法院解除全體董事職務，教育部為早日重組董事會，今年1月12日發函要求在26日前推薦董事推選小組委員，但期限屆滿康寧仍在「拖」，未如期提報3名師生代表。教育部昨天已函知學校，限期在2月4日前推派代表，否則另行指派人選，且推選委員人數已過半，小組將先開會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。