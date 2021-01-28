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台大曾名「台北大學」 創校首份公文揭密
【110學測】
台灣大學檔案館正舉辦「洛鴻恭年」 1945~1951年台灣大學線上檔案特展，展示台灣大學的第一號公文，內容描述1945年12月5日，台大准請當山直三教授兼作基隆市政府建設研究室諮詢員。公文上寫著「國立台北大學」而非台灣大學，引發好奇。
台大檔案館解釋，戰後政府接收原本日治時期的台北帝國大學後，因當時物資貧困，就沿用帝大的便簽，再以手工增刪文字。加上戰後百廢待舉，學校的正式名稱也未完全確定，訊息紊亂，所以接收後約有一個月的時間都是寫著「國立台北大學」，直到正式定名為國立台灣大學。從這份難得的檔案中，挖掘出鮮為人知的歷史，窺知學校草創初期的狀況。
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