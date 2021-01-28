快訊

悼好友 阿扁：黃芳彥是重要的抗煞英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大曾名「台北大學」 創校首份公文揭密

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大檔案館展出台灣大學的第一號公文內容。圖／取自台灣大學臉書粉絲專頁
台大檔案館展出台灣大學的第一號公文內容。圖／取自台灣大學臉書粉絲專頁

台灣大學檔案館正舉辦「洛鴻恭年」 1945~1951年台灣大學線上檔案特展，展示台灣大學的第一號公文，內容描述1945年12月5日，台大准請當山直三教授兼作基隆市政府建設研究室諮詢員。公文上寫著「國立台北大學」而非台灣大學，引發好奇。

台大檔案館解釋，戰後政府接收原本日治時期的台北帝國大學後，因當時物資貧困，就沿用帝大的便簽，再以手工增刪文字。加上戰後百廢待舉，學校的正式名稱也未完全確定，訊息紊亂，所以接收後約有一個月的時間都是寫著「國立台北大學」，直到正式定名為國立台灣大學。從這份難得的檔案中，挖掘出鮮為人知的歷史，窺知學校草創初期的狀況。

台灣大學 台大

延伸閱讀

防疫全民注目／臺灣大學公衛系 醫藥人才更搶手

如何用PhotoCap自己排版證件大頭照列印 省下相館沖洗費

4286筆「總裁批簽」移檔案局 法官要促轉會配合調查

教育部要求校系營隊不與升學掛勾 台大：加強管理

相關新聞

台大曾名「台北大學」 創校首份公文揭密

台灣大學檔案館正舉辦「洛鴻恭年」 1945~1951年台灣大學線上檔案特展，展示台灣大學的第一號公文，內容描述1945年...

潘懷宗涉詐財卻在東吳開課談關懷 學生會籲取消演講

台北市新黨議員潘懷宗和辦公室主任陳玉台涉以人頭詐領公費助理薪資，挪作私用長達12年，初估至少300萬元，昨天檢方聲押不成，由法官裁定200萬交保...

世新再度停招社發所 教團籲駁回教部將檢視程序

世新大學日前校務會議通過社發所停招案，高教工會今天呼籲教育部糾舉世新不當會議程序並駁回此案；教育部表示，收到停招案後，會...

台科大打造地震模擬振動台 動手做實驗更便利

台灣位於地震帶，台科大表示，校內營建系地震模擬振動台重新活化啟用，打造全台校園唯一以靜液壓軸承的地震模擬振動台，摩擦力更...

【康寧董事之爭／下】想以拖待變？教部放大絕反制 校方緊急召回教師開會

康寧大學董事會去年被教育部聲請法院解除全體董事職務，教育部為早日重組董事會，今年1月12日發函要求在26日前推薦董事推選小組委員，但期限屆滿康寧仍在「拖」，未如期提報3名師生代表。教育部昨天已函知學校，限期在2月4日前推派代表，否則另行指派人選，且推選委員人數已過半，小組將先開會。

靈長類指紋當靈感 興大材料系開發新穎仿生材料

中興大學材料系助理教授薛涵宇投入4年時間，從靈長類的指紋獲得靈感，開發出新穎的濕式釋放誘導皺褶生成技術，可製成具同心圓皺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。