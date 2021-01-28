潘懷宗涉詐財卻在東吳開課談關懷 學生會籲取消演講

台北市新黨議員潘懷宗和辦公室主任陳玉台涉以人頭詐領公費助理薪資，挪作私用長達12年，初估至少300萬元，昨天檢方聲押不成，由法官裁定200萬交保。東吳大學學生會表示，潘懷宗受邀在校內下學期「當代精英的責任與關懷」課程演講，呼籲東吳大學在潘懷宗無罪定讞前，應暫停其演講。

東吳大學學生會表示，潘懷宗是該校傑出校友，每年都在「當代精英的責任與關懷」通識講座演講，講題從過去的「健康關懷：快樂從改變生活態度做起」，到這學期的「醫藥科學與倫理關懷：從吸血鬼傳說到秦始皇追求長生不老」，形形色色。然而，誠實是生活的基本態度，該課程修課學生高達數百人，為免疑慮，呼籲東吳大學在潘懷宗無罪定讞前，應暫停他的演講。

學生會也說，潘懷宗是東吳大學第四屆傑出校友（72級化學系），東吳大學官網甚至有其專屬頁面。如今涉入貪汙弊案，非但無法成為學生楷模，也難符合傑出校友「對國家社會具有特殊楷模」的要件，更愧對東吳大學「養天地正氣，法古今完人」的校訓。他們呼籲，若是潘懷宗日後有罪判決定讞，必須撤銷其傑出校友榮譽，同時不再邀請其在東吳大學內演講或授課。

學生會表示，潘懷宗是東吳大學監察人，他的操守難以讓人信服，學生會對校方經費運用感到擔憂，呼籲校方詳細說明過往經費的運用狀況，以及公開潘懷宗在董事會會議的意見，並且呼籲董事會在潘懷宗無罪定讞前，先終止他的監察人職務，以昭公信。