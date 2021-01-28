靈長類指紋當靈感 興大材料系開發新穎仿生材料

中興大學材料系助理教授薛涵宇投入4年時間，從靈長類的指紋獲得靈感，開發出新穎的濕式釋放誘導皺褶生成技術，可製成具同心圓皺褶排整的仿指紋塗層，應用在乾式黏著具有可重複使用、表面自清潔、柔軟、耐用與全角度黏著等特性，未來可應用在仿生皮膚、乾式黏著元件與抗菌、抗藻塗層等，具高度應用潛力，並於日前榮獲興大懷璧獎肯定。

目前學界針對智能機器人的皮膚科學研究，多半集中在電訊號傳遞、環境應答等類神經網絡研究，對仿生皮膚表面結構對物性的影響著墨甚少。

薛涵宇表示，他的研究主要在以獨創的「濕式釋放製程」去模仿並製備仿指紋的排列，進而探討不同皺褶排整對表面摩擦力的影響，這項獨特創新的研究成果也仿生材料開發揭示了嶄新的方向。

薛涵宇的開發靈感，源自天冷戴手套拿取蘋果時，發現手套上平行排列的橡膠止滑條，雖有助於縱向的止滑，但卻無法橫向止滑；反觀靈長類獨有的指紋結構，多半會呈現同心圓狀，這有助全角度的摩擦力表現，讓靈長類的手指更能適應不同的環境與施力需求。

此外，靈長類抓取時，指紋可預留多餘的皮膚表面積，以應付抓握時產生的型變，避免抓握時產生過大的局部應力累積，導致皮膚拉扯破裂，同時指尖的皺褶結構亦可幫助表面排水，有助於水中抓撈物品，以及攀爬濕滑表面。

他表示，現階段製備微米級表面溝槽結構的方法很多，如微機電製程，但多半需要昂貴的高真空環境與設備，相對耗時且無法製備大範圍皺褶型態，不利於工業化應用。

薛涵宇用微機電製程所得到的溝槽，其溝槽形貌為長方體，尖銳的邊角容易在多次使用下變形毀損，所開發的製程可得到如波浪般圓潤且低深寬比的皺褶型態，型態可承受多次使用而不易毀損，更重要的，自發生成的類同心圓的回字形皺褶排整，與靈長類指紋相似，這是其他製程很難得到的表面型態。

實驗結果也證明，回字形皺褶排整的確有助於表面黏著特性的增強，具備全角度的黏著行為而無死角，該研究已刊登於美國化學學會「應用材料與界面期刊」（ACS Applied Materials & Interfaces），並獲選為當期補充封面故事。

薛涵宇說，透過此套製程，團隊已開發出高分子材料組成的皺褶表面、多孔皺褶陶瓷表面、超疏水皺褶表面等各種新穎仿生材料，多孔皺褶陶瓷因具有親水性及較佳的環境抗性，可實際運用於細胞排整、微流控芯片、胎紋排水、防眩光結構和光電元件；超疏水皺褶表面，具防污與自清潔等功用，可運用於抗菌塗層、水中抗藻與金屬防蝕。