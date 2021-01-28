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遠見公布企業最愛大學 成大7連霸、這個學校奪私校冠軍

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「遠見」率先公布「2021企業最愛大學生排行榜」。圖／遠見提供
「遠見」率先公布「2021企業最愛大學生排行榜」。圖／遠見提供

過去一年，疫情顛覆全球規則，企業選才標準是否也出現改變？「遠見」率先公布「2021企業最愛大學生排行榜」，成大創下此一調查的七連霸，台大蟬聯亞軍，第三、四、五名分別為台科大、清大、交大。中正首度衝進前十名，同樣位於中部的逢甲也一舉奪下私立最高名次，排名第11。

「遠見」每年針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學生評價調查」，探查企業主心目中「最佳就業力大學」，今年邀請1718家上市櫃企業參與調查，完成569份有效問卷，回覆率達33.12%，填答數與回覆率雙雙創下新高，顯示企業在變局中更關注人才能力。

綜觀企業最愛前30所大學，依然由成大、台大、台科大蟬聯前三名，成大並創下此一調查七連霸，是南台灣排名最佳的研究型大學。

由於產業與人口集中北台灣，北區私校有地利優勢，輔仁、淡江和中原，多年來獲選為最受企業好評私立大學前三名，逢甲今年打破慣例，一舉躍升總榜私校冠軍，排名第11。

除了逢甲打破北區私校獨霸，首度拿下私校冠軍，遠見發現，今年調查的最大變化，是中台灣（台中、彰化、雲林、嘉義、南投）大學崛起。中正比去年進步10名，首度站上第9名，是「最佳進步獎」得主。加上中興、雲科大、東海、勤益科大、朝陽科大，中台灣一共七所大學入榜前30強，對照2017年起台中躍居全台第二大城市，顯示中台灣近年的產業發展，帶動企業對在地人才需求與評價雙雙增長。

遠見還依據「學科別」，分為文法商類、理工類、民生類等，共三大類10個分榜「學科領域排名」。

文法商類「社會人文」「法政」「商管」分榜，皆由政大三度奪冠，台大包辦三榜亞軍。

理工類「工程」、「資訊」、「數理化」分榜冠軍各為成大、交大、台大；民生類「設計建築」冠軍是成大，「觀光休閒」由高雄餐旅大學蟬連榜首。

值得注意的是，成大傳統上被視為工程名校，但近五年來，在「文法商」類排名不斷爬升，今年文法商三分榜全部進前五名，勝過許多文法商類傳統名校，例如，在商管分榜贏過東吳、法政分榜贏過中正、人文分榜贏過輔大與中山。

今年遠見更首度針對「產業別」，詢問每家企業最愛的前三名學校，計分方式為第一名3分、第二名2分、第三名1分，依照總積分排名，找出不同屬性企業心中最佳大學生。不管是資訊科技、傳產製造或零售服務業，成大都是雇主心目中的前三名，其中，在「資訊科技業」與「傳產製造業」都拿下第一，台大則是「零售服務業」雇主認定的最佳畢業生。

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