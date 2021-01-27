厚植生技醫藥與農業人才 台大生技大樓6年後落成

國立台灣大學與東森集團今舉辦簽約儀式，東森將捐贈「台大生技大樓」，規畫座落於台大生命科學院漁業科學所大樓，樓地板面積約7000坪，現地重建，由校方與生命科學院統籌使用。該大樓將於意向書簽訂後三年內開始興建，並於開工後三年完成興建與實物捐贈。

台大校長管中閔與東森集團總裁王令麟今天正式簽署生技大樓捐贈與產學合作意向書。管中閔致詞時表示，台大除了推動學術研究，也強調社會責任及產業合作，未來與東森合作後，學生也有更多元機會參與社會事務，

台大校方表示，隨著生物科技的進步，生技醫藥與農業科技已成為國家發展與建設的重要領域及方向，台大長年培育生技醫藥與農業人才，在國際間相關產業高度的競爭下，大學院校除了有賴政府以科研資金補助農學與生技發展外，若再導入企業界的豐厚資源與發展策略，更是進一步落實產學合作的重要基石，加速學用合一，幫助學生接軌職場。

除了東森集團捐贈大樓，以硬體設施改善學習環境，台大表示，雙方將以跨院系產學合作方式成立「台大東森產學研發中心」，與生物資源暨農學院相關系所與附設農業試驗場進行產學合作，包含產品研究開發、技術轉移與產品化，促進雙方在農業科技、農產品推廣與生化科技領域更深的交流與研究合作。東森集團也將提供農學與生技碩博士班獎學金。