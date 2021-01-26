電機和數學誰是大學最難科系？ 網一面倒哀號：就是它！

台灣學生的大學就學率逐年升高，大學畢業學歷不再是少數人擁有，因此所就讀的科系跟未來就業發展息息相關。近日一名網友在網路上以標題「 電機系比較難唸還是數學系」發文提問，大學裡的電機系和數學系哪科比較難念？此文一出，吸引許多大學生訴說經驗。

一名網友日前在PTT八卦版上發文表示，有高中同學就讀電機系和數學系都非常累，電機系的朋友除了大一可以正常作息外，後來的三年幾乎每天熬夜，「期中期末前甚至睡覺都是奢侈，有做不完的習題和讀不完的書」。但另一位就讀數學系的同學也不惶多讓，「課業沒像電機系那麼密集，但聽說主科每科都是天書，沒天份的幾乎八成都要重修才會過，他後來也讀了五年才畢業」，因看到朋友們如此繁忙，因此想詢問到底電機系比較難唸還是數學系，希望網友能解答。

許多網友在文章下方紛紛回應表示數學系是最難的科系沒有之一，「數學，去問大二~大三的主修科目就知道。」、「理工最難念的就是數學系了」、「數學啊，根本不是人念的，正常人唸完4+2年都變怪人」、「我數學系讀三年還是不知道在學甚麼」、「數學可怕的不是難，是你根本不知道它在說甚麼」、「數學吧，之前聽朋友說全班幾乎都讀五年」、「數學系啊，我讀了一年果斷重考跳電機」、「數學跟理論物理，沒天份的再努力也沒用」、「數學系比較難，說真的電機高手都是數學轉電機的」、「數學系延畢率高到不行」。

除此之外，也有少部分網友表示電機系也有辛苦的地方，「電機系難也難在數學」、「電機不好念」、「電機系是學工具偏理解」、「數學是難，但電機是累」、「電機系也是有人選基礎物理的課程來虐待自己」。