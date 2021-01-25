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「火箭阿伯」交大吳宗信 8月接任國家太空中心主任
【110學測】
國家太空中心現任主任林俊良任期到這個月底屆滿，據了解，今年8月1日起將由交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信接任主任。至於今年2月1日到110年7月31日，主任一職由目前的副主任余憲政暫代。
有火箭夢的吳宗信是樂團五月天MV「頑固」男主角，他去年夏天在群眾募資平台發起全台第一支類衛星載具火箭HTTP-3A集資計畫，目標是今年7月，將代號HTTP-3A的混合式火箭以飛行姿態控制的方式，垂直發射100公里至太空的邊緣「卡門線」。
吳宗信日前接受本報採訪時表示，台灣若要發展太空，擁有自己的發射器、也就是火箭，是最後一塊拼圖。
行政院場蘇貞昌與吳宗信過去都是台大橄欖球隊隊員，蘇日前出席台大橄欖球隊75周年餐敘，致詞時特別點名吳宗信，並說自己2019年1月14日就任行政院長，第一份簽的公文就是總額達251億元、為期10年的太空經費。他宣示政院要一步一步前進、連太空都要拚，「只要拚就會做到」就是橄欖球教他的精神。
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