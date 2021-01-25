台積電結合雲端大廠 為成大碩士生開設大數據課程

台積電結合雲端資訊大廠包括HPE等，在成大開設「雲端大數據基礎建設之實務」課程，全校碩士班學生都可以選課，一方面鼓勵研究生跨域學習，也讓在不同研究領域的高等人才都有機會活用大數據。

課程由台積電主導，並結合HPE（慧與科技股份公司）、VMware、Cisco（思科系統股份公司）、Oracle（甲骨文公司）、SAS（賽仕電腦軟體股份有限公司）、Red Hat（紅帽軟體股份有限公司）、Splunk（思博軟體股份有限公司）等大廠，都是雲端科技的一時之選。

這項課程由成大管理學院院長黃宇翔以其專業領域，結合台積電及其他國際資訊大廠通力打造。黃宇翔指出，管理學院以該課程作為與台積電產學合作的起點，期望透過長期交流，持續發展產學合作，了解資訊業界人才需求及AI應用技術發展趨勢，據以調整研究及教學策略，為管理學院及台積電打造學用合一、產學互助及企業實踐社會責任的三贏新局。

學校表示，課程採12周專題式密集授課，打破傳統課程18周的限制，同時廣邀業界專家分享實作經驗，協助學生未來能快速銜接職場。其中台積電資訊建構暨服務通訊處主管分享資訊基礎建設如何關係著系統的穩定度與運作效率，同時解說如何設計高穩定、高效率系統的基本概念，並分享台積電為了提供生產不間斷的服務，如何打造高穩定度的資訊系統。

除了台積電，相關國際大廠業師亦至課堂上分享實務經驗。例如 HPE 做為提供資訊基礎建設的領導廠商，將分享自身的技術優勢，如何協助世界級公司釋放資料的價值，並快速應付多變的科技；VMware業師也將帶領學生學習資料中心的現代化改造，提供速度和靈活性兼具的應用程式，以支援全球企業創新與成長。