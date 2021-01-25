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中山大學空官策略聯盟 互惠開設在職專班與儲備軍官團

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學與空軍官校締結策略聯盟。圖／中山大學提供
中山大學與空軍官校締結策略聯盟。圖／中山大學提供

中山大學今天與空軍軍官學校締結策略聯盟，未來中山大學將針對空軍官校人員的專業需求開設在職專班，協助進修。空軍官校也可輔導中山學生參加大學儲備軍官團，畢業後報考飛行常備軍官班。

中山大學校長鄭英耀表示，空軍是國防安全的第一道防線，成功的領空防衛建構國家安全堅實屏障。中山與國防科技研發單位已建立長期合作關係，光電系團隊在陀螺儀晶片優化已取得關鍵性的技術突破。陀螺儀是導航系統的關鍵零組件，廣泛運用於現代航空、航海及軍事國防工業，日常生活中也隨處可見，像是手機定位、自動駕駛、掃地機器人運作等。中山光電系團隊已發表全球第一顆微型化、以矽光子晶片驅動的光纖陀螺儀，晶片尺寸只有綠豆大小，成本也降為傳統陀螺儀的三分之一，可應用在多樣場域。

鄭英耀說，未來中山與空官將合作對外申請研究計畫，共同舉辦教學研究成果發表會，拓展研究領域，並藉由跨校選課、舉辦聯合社團及體育等活動促進雙方學生交流。陸、海、空三軍官校都在高雄，學校希望就地利之便，啟動並強化與官校合作，提升國家安全貢獻力量。

空軍官校校長唐洪安表示，雙方會在人才培育、學術研發、圖儀設備資源共享，並在社團及體育活動交流，讓策略聯盟能發揮資源整合、共享互惠的目標。

中山大學校長鄭英耀（左）、空軍官校校長唐洪安（右），代表締結策略聯盟。圖／中山大學提供
中山大學校長鄭英耀（左）、空軍官校校長唐洪安（右），代表締結策略聯盟。圖／中山大學提供

空軍 中山大學 體育

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