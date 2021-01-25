聽新聞
test
0:00 / 0:00
安全路燈 噴藥口罩設計 大葉大學拿獎
【110學測】
彰化縣大葉大學工業設計系學生設計的「安全路燈」、結合口罩與藥劑的「罩常使用」最近分別拿下「光寶創新獎」特別獎、和「綠色生活創意設計大賽」佳作，
指導老師、工設系助理教授劉懿元說，二組設計都是從觀察生活現象會出現的問題，設計出解決方案，兼具有實用性與商品化價值。
工業設計系大四生洪星文、張祐霖創意發想「安全路燈」，透過燈光警示，提醒駕駛路上有車禍倒臥民眾，獲光寶科技舉辦的「光寶創新獎」光寶特別獎，洪星文說，常看到新聞報導有人車禍摔倒在地後，因現場視線不良，又被後方車輛撞到，發生二次車禍，而二次車禍往往是致死原因，因此他們設計在路燈上裝感應器，當偵測到路上有人倒臥，獲投射出另一個顏色的燈光，讓道路上的駕駛可以注意到路上有人，及時避開，避免再次發生車禍。
另一組大四生邱振莛、王亮勛、蕭浩澄設計的「罩常使用」，則將口罩與藥劑結合，讓氣喘患者不用拿下口罩就能用藥，獲中油公司與台灣Panasonic集團合辦的「綠色生活創意設計大賽」綠色生活居家通用設計組佳作。
邱振莛說，疫情期間大家都戴口罩，但氣喘患者發作時，必須取下口罩才能使用藥劑，他們的設計，可以依據患者需求放入氣喘或過敏的藥瓶，只要輕觸前方，藥劑就會噴出，不必脫口罩就能完成用藥，方便患者即時用藥，也能減少反覆脫戴口罩可能增加防疫風險。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言