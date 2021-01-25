安全路燈 噴藥口罩設計 大葉大學拿獎

彰化縣大葉大學工業設計系學生設計的「安全路燈」、結合口罩與藥劑的「罩常使用」最近分別拿下「光寶創新獎」特別獎、和「綠色生活創意設計大賽」佳作，

指導老師、工設系助理教授劉懿元說，二組設計都是從觀察生活現象會出現的問題，設計出解決方案，兼具有實用性與商品化價值。

工業設計系大四生洪星文、張祐霖創意發想「安全路燈」，透過燈光警示，提醒駕駛路上有車禍倒臥民眾，獲光寶科技舉辦的「光寶創新獎」光寶特別獎，洪星文說，常看到新聞報導有人車禍摔倒在地後，因現場視線不良，又被後方車輛撞到，發生二次車禍，而二次車禍往往是致死原因，因此他們設計在路燈上裝感應器，當偵測到路上有人倒臥，獲投射出另一個顏色的燈光，讓道路上的駕駛可以注意到路上有人，及時避開，避免再次發生車禍。

另一組大四生邱振莛、王亮勛、蕭浩澄設計的「罩常使用」，則將口罩與藥劑結合，讓氣喘患者不用拿下口罩就能用藥，獲中油公司與台灣Panasonic集團合辦的「綠色生活創意設計大賽」綠色生活居家通用設計組佳作。