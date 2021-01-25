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安全路燈 噴藥口罩設計 大葉大學拿獎

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大葉大學工業設計系學生設計的「安全路燈」、結合口罩與藥劑的「罩常使用」最近分別拿下「光寶創新獎」特別獎、和「綠色生活創意設計大賽」佳作。圖／大葉大學提供
彰化縣大葉大學工業設計系學生設計的「安全路燈」、結合口罩與藥劑的「罩常使用」最近分別拿下「光寶創新獎」特別獎、和「綠色生活創意設計大賽」佳作。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學工業設計系學生設計的「安全路燈」、結合口罩與藥劑的「罩常使用」最近分別拿下「光寶創新獎」特別獎、和「綠色生活創意設計大賽」佳作，

指導老師、工設系助理教授劉懿元說，二組設計都是從觀察生活現象會出現的問題，設計出解決方案，兼具有實用性與商品化價值。

工業設計系大四生洪星文、張祐霖創意發想「安全路燈」，透過燈光警示，提醒駕駛路上有車禍倒臥民眾，獲光寶科技舉辦的「光寶創新獎」光寶特別獎，洪星文說，常看到新聞報導有人車禍摔倒在地後，因現場視線不良，又被後方車輛撞到，發生二次車禍，而二次車禍往往是致死原因，因此他們設計在路燈上裝感應器，當偵測到路上有人倒臥，獲投射出另一個顏色的燈光，讓道路上的駕駛可以注意到路上有人，及時避開，避免再次發生車禍。

另一組大四生邱振莛、王亮勛、蕭浩澄設計的「罩常使用」，則將口罩與藥劑結合，讓氣喘患者不用拿下口罩就能用藥，獲中油公司與台灣Panasonic集團合辦的「綠色生活創意設計大賽」綠色生活居家通用設計組佳作。

邱振莛說，疫情期間大家都戴口罩，但氣喘患者發作時，必須取下口罩才能使用藥劑，他們的設計，可以依據患者需求放入氣喘或過敏的藥瓶，只要輕觸前方，藥劑就會噴出，不必脫口罩就能完成用藥，方便患者即時用藥，也能減少反覆脫戴口罩可能增加防疫風險。

大葉大學工設系劉懿元老師(中)指導大四生洪星文(左)、張祐霖(右)設計安全路燈，獲光寶「光寶創新獎」光寶特別獎。圖／大葉大學提供
大葉大學工設系劉懿元老師(中)指導大四生洪星文(左)、張祐霖(右)設計安全路燈，獲光寶「光寶創新獎」光寶特別獎。圖／大葉大學提供

通用設計 口罩 車禍

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