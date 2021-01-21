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陽明交大合併兩樣情！ 校長網內互打 學生卻在辦告別式

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
陽明大學校長郭旭崧（左）今早也透過校內分機與交大校長陳信宏（右）通話，象徵兩校合校里程碑。圖／陽明大學提供
陽明大學校長郭旭崧（左）今早也透過校內分機與交大校長陳信宏（右）通話，象徵兩校合校里程碑。圖／陽明大學提供

陽明大學與交通大學預計今年2月1日合併為國立陽明交通大學，校本部將設置在新竹光復校區。近來不少學生回母校拍下「最後的紀念」，陽明大學校長郭旭崧今早也透過校內分機與交大校長陳信宏通話，象徵兩校合校的新里程碑；另一方面，交大學生聯合會在臉書預告，將於1月25日幫「交通」舉辦告別式。

陽明大學與交通大學今日起正式接通各校區電話分機，今天上午九時，兩校校長進行歷史性首次對談，象徵兩校合校邁向新的里程碑。這通電話由國立陽明大學校長郭旭崧，透過校內分機直播給國立交通大學校長陳信宏，在這通約五分鐘的歷史性對談中，兩校校長關心近日的疫情發展，並就台灣應盡速推動遠距醫療進行討論。

國內疫情升溫，兩校校長皆認為，台灣應鬆綁遠距醫療法規，除了隔離檢疫、戴口罩勤洗手之外，遠距與智慧醫療能成為另一項防疫的重要支柱。

兩校校長表示，兩校電話正式串連後，雙方的電子郵件與網路系統預計也將於下周一完成整合；為了方便師生跨校區上課教學，合校後每天將有14個班次的交通車往返台北與新竹，提供師生免費搭乘。

國立陽明交通大學將於2月1日正式掛牌，近來不少校友回母校留下「最後的紀念」。交大學生聯合會今在臉書預告，將於1月25日下午1時，在浩然前廣場幫「交通」舉辦告別式，將用特別的方式跟交通吿別。

交大學生聯合會今在臉書預告，將於1月25日下午1時，在浩然前廣場幫「交通」舉辦告別式。圖／取自交大學生聯合會臉書
交大學生聯合會今在臉書預告，將於1月25日下午1時，在浩然前廣場幫「交通」舉辦告別式。圖／取自交大學生聯合會臉書

交大 疫情 新竹 陽明交通大學

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