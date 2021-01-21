2021世界大學排行 亞洲大學4大學科入榜名列台全10大

英國泰晤士報高等教育特刊日前公布「2021世界大學學科排行」四大領域排名，亞洲大學分別在商業與經濟學、電腦科學、生命科學、臨床與健康等學科全數入榜，且都名列全台前十大，表現亮眼，獲國際肯定。

亞大管理學院院長林君維說，在「商業與經濟」方面，該院已獲美國AACSB國際商管認證，為全球公認優質商管學院。資電學院院長連耀南指出，將在AI學院、3D列印、5G智慧精準醫療等，持續強化「電腦科學」研究能量。

亞大醫健學院院長李信達說明，該院加強與「中亞聯大」系統大學的中國醫大附屬醫院、亞大附屬醫院及醫療體系研究合作，努力提升在「臨床與健康」、「生命科學」領域的教學研究能量，望能在世界排名上更為精進。

亞大校長蔡進發說，今年創校20年的亞大，至今已7年獲英國泰晤士報「世界百大排名」；另在國內Cheers、遠見雜誌排名，也連5年名列前茅；即便少子化效應持續，亞大大學部註冊率仍維持97％左右，辦學績效獲國內外肯定。

亞大副校長兼教務長陳大正認為，學校興辦的亞大附屬醫院，4年來，贏得民眾優質醫療口碑，也增設視光、聽語、職能治療、物理治療等國考證照相關學系，更成立護理學院。每學期更開設30個英文、國考證照加強班，免費輔導，學生在國考成績亮眼，都超越全國通過率甚多，達到畢業即就業，平均月薪50K以上目標，印證亞大的努力與進步。