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與陽明大學合併 交大校銜名牌將拆！校友大排長龍搶拍照

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
交大校銜名牌將拆除改為「國立陽明交通大學」，連兩天都有校友在校門口等候超過1小時拍照，連校內「竹狐」也來參一腳。圖／取自交通大學粉絲專頁
交大校銜名牌將拆除改為「國立陽明交通大學」，連兩天都有校友在校門口等候超過1小時拍照，連校內「竹狐」也來參一腳。圖／取自交通大學粉絲專頁

交通大學2月1日起與陽明大學合併為「國立陽明交通大學」，兩校校門口校銜名牌將拆除，這兩天正逢周休假日，交大校友在母校校門口排隊拍照，一名校友表示自己在中午用餐時間回校拍照，仍等1小時才拍到照，現場人龍壯觀。交大的「竹狐」昨也現身拍照現場和校友合影同歡。

交大與陽明歷經20年討論，將於2月1日合校，首任校長為現任交大台聯大副校長林奇宏。兩校合校後，校地橫跨五縣市、九校區。交大、陽明最主要的校銜名牌都將拆除，改成「國立陽明交通大學」，但也有部分校銜名牌將保留，供師生和校友留念。

交大校友搶拍照的地點，也是陽明交大2月1日掛牌時的校址。林奇宏說，校址是按兩校抽籤結果，選定交大光復校區，不過他未來規畫設台北、新竹「雙主校區」，並在校區設「校務長」負責校區間的溝通。

交大校銜名牌將拆除改為「國立陽明交通大學」，連兩天都有校友在校門口等候超過1小時，只為和校門拍照。圖／讀者提供
交大校銜名牌將拆除改為「國立陽明交通大學」，連兩天都有校友在校門口等候超過1小時，只為和校門拍照。圖／讀者提供

交大 台聯 新竹

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