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中央大學師生打造「飛鼠」衛星 下周升空改善GPS品質

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學太空系數名教師帶領近30名年輕碩士生完成人造衛星「飛鼠」。圖為飛控團隊教學。圖／中央大學提供
中央大學太空系數名教師帶領近30名年輕碩士生完成人造衛星「飛鼠」。圖為飛控團隊教學。圖／中央大學提供

我國2019年展開為期10年的第三期太空計畫，科技部長吳政忠昨天宣布，今年美東時間1月21日再發射兩顆國產人造衛星，第一顆是中央大學製作的「飛鼠」，用於觀測電離層電子濃度，偵測地面無線電通訊受干擾情形，有助改善GPS誤差，提升行動導航功能。第二顆是民間公司騰暉製作的「玉山」，能追蹤全球船隻航行軌跡，增進交通安全。

立方衛星體積小、成本低，適合用於教學及研究。科技部表示，去年啟動小型立方衛星計畫，國家太空中心近期遴選三組團隊製作三顆立方衛星，其中「飛鼠」和「玉山」廿一日將美國東岸發射，搭載美國公司Space X的火箭獵鷹九號升空，將是我國第一批成功升空的自產立方衛星。

致力提升GPS品質的「飛鼠」由中央大學太空系教授張起維負責製作衛星本體、系主任趙吉光設計酬載，近30名年輕碩士生參與研發，歷時三年完成。該校太空科學與科技研究中心計畫主持人劉正彥表示，台灣位在地球磁緯度的9度到14度間，是全球電離層電子濃度最濃的一區。濃度高，會產生很多電漿泡，干擾地面儀器接受衛星訊號。

趙吉光表示，飛鼠搭載中大自製的電離層探測儀，它升空後，將量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體。中大團隊會從地面取得資料，了解電離層對地面無線電通訊的干擾情形。

至於為何取名「飛鼠」，趙吉光表示，中大的代表動物是松鼠，不過松鼠不會飛，而衛星的形狀像是松鼠加上兩道翅膀，因而取名飛鼠。

中央大學太空系數名教師帶領近30名年輕碩士生完成人造衛星「飛鼠」。圖／中央大學提供
中央大學太空系數名教師帶領近30名年輕碩士生完成人造衛星「飛鼠」。圖／中央大學提供

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