深入探索地層奧秘 這群師生架設百顆地震儀追蹤

雲嘉南地區一直是地震好發區域，擔憂地震發生機率越來越高，中正大學地球與環境科學系動員全系師生，沿古坑、梅山一帶，擺設近百顆地震感測器，每日不間斷監測這些關鍵地區的微小地震訊號長達3個月，藉此分析台灣西部麓山帶複雜的地殼活動及地層構造，評估孕育大地震發生的特性。

為了精準追蹤微小的地震訊號，中正大學地環系團隊著手進行「增加地震觀測網密度」的研究，自行採購64顆新型便攜式地震感測儀，也向台灣地震科學研究中心申請借用100顆同類型地震儀，布設在中正大學鄰近的古坑、梅山一帶，每隔一公里就在地底埋入一顆地震儀，整齊排列成一個矩形區域。

中正大學地環系副教授温士忠說，居住人口超過336萬的雲嘉南地區是地震密集帶，有多條已知與未知的活動斷層，且梅山斷層就在中正大學旁邊，因此除了一般地震監測，建構更密集的地震觀測網相當重要。

「如果只放幾個偵測點，看到的東西就有限，偵測點越多就能看得更清楚，就像是我們做健康檢查的全身斷層掃描。」温士忠說，古坑、梅山一帶有梅山、九芎坑、古坑、觸口等斷層，要辨別地層構造相當困難。此次設置100顆地震儀的高密度地震網，將能幫助提升地層構造的辨識度，以及釐清這些斷層之間的關係。

目前中正大學地環系團隊的研究範圍除了古坑、梅山一帶，未來也將往南移至嘉義市、白河等地區，同樣以設置100顆地震儀的模式，密集監測地震活動。温士忠表示，因地震儀隨時隨地都在接收數據資料，所收集的資料更是以往研究數據的指數成長，後續將利用人工智慧大數據技術進一步分析與判讀，未來也將不斷投入研究經費購置更多新式儀器進行密集監測。