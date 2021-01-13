快訊

重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深入探索地層奧秘 這群師生架設百顆地震儀追蹤

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
中正地環系師生在梅山斷層附近，設百顆地震儀監測這些關鍵地區的微小地震訊號長達3個月，藉此分析台灣西部麓山帶複雜的地殼活動及地層構造，評估孕育大地震發生的特性。圖／中正大學提供
中正地環系師生在梅山斷層附近，設百顆地震儀監測這些關鍵地區的微小地震訊號長達3個月，藉此分析台灣西部麓山帶複雜的地殼活動及地層構造，評估孕育大地震發生的特性。圖／中正大學提供

雲嘉南地區一直是地震好發區域，擔憂地震發生機率越來越高，中正大學地球與環境科學系動員全系師生，沿古坑、梅山一帶，擺設近百顆地震感測器，每日不間斷監測這些關鍵地區的微小地震訊號長達3個月，藉此分析台灣西部麓山帶複雜的地殼活動及地層構造，評估孕育大地震發生的特性。

為了精準追蹤微小的地震訊號，中正大學地環系團隊著手進行「增加地震觀測網密度」的研究，自行採購64顆新型便攜式地震感測儀，也向台灣地震科學研究中心申請借用100顆同類型地震儀，布設在中正大學鄰近的古坑、梅山一帶，每隔一公里就在地底埋入一顆地震儀，整齊排列成一個矩形區域。

中正大學地環系副教授温士忠說，居住人口超過336萬的雲嘉南地區是地震密集帶，有多條已知與未知的活動斷層，且梅山斷層就在中正大學旁邊，因此除了一般地震監測，建構更密集的地震觀測網相當重要。

「如果只放幾個偵測點，看到的東西就有限，偵測點越多就能看得更清楚，就像是我們做健康檢查的全身斷層掃描。」温士忠說，古坑、梅山一帶有梅山、九芎坑、古坑、觸口等斷層，要辨別地層構造相當困難。此次設置100顆地震儀的高密度地震網，將能幫助提升地層構造的辨識度，以及釐清這些斷層之間的關係。

目前中正大學地環系團隊的研究範圍除了古坑、梅山一帶，未來也將往南移至嘉義市、白河等地區，同樣以設置100顆地震儀的模式，密集監測地震活動。温士忠表示，因地震儀隨時隨地都在接收數據資料，所收集的資料更是以往研究數據的指數成長，後續將利用人工智慧大數據技術進一步分析與判讀，未來也將不斷投入研究經費購置更多新式儀器進行密集監測。

地震 中正大學 古坑

延伸閱讀

東南部海域地震規模3.8 最大震度屏東縣3級

延期一年又遇地震 光良二度攻蛋感性告白有洋蔥

規模5.7級地震 竹科六園區水電氣供應均正常

今晚宜蘭4級地震 台南1級暫無災情傳出

相關新聞

深入探索地層奧秘 這群師生架設百顆地震儀追蹤

雲嘉南地區一直是地震好發區域，擔憂地震發生機率越來越高，中正大學地球與環境科學系動員全系師生，沿古坑、梅山一帶，擺設近百...

智慧醫療給大學教育啟示：2021年從深度學習開始

最近因為AI與醫療科技的興起，大家常聽到「深度學習」（Deep Learning）與「精準醫療」（Precision Medicine）二詞。

校園我最棒／山難搜救 弘光研發快速定位

開放山域後登山人數大增，也增多山難搜救任務，救難人員大規模搜山救援耗費大量人力、物力，弘光科技大學資訊工程系師生開發「超...

校園我最棒／邊務農邊讀書 她考上台大公衛

苗栗縣國立卓蘭高中3年級女學生姚凱甄參加「台大希望計畫」，錄取國立台灣大學公共衛生學系，她是果農、越南新住民二代，偏鄉出...

走偏少年受感化 出獄考上社工系

20歲溫祥富小時家境富裕，但後來父親沉迷賭博，家道中落，雙親吵架分居，在家中找不到溫暖的他在國二加入幫派，17歲更因毒品...

高師大與農技、生技產業合作 培育人才帶入業界

高雄師範大學落實高等教育深耕計畫，校長吳連賞與鮮綠農業科技公司董事長熊亞萍、寶可齡奈米生化技術公司董事長李健齊，簽署合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。