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「迷途」的山域嚮導制度：無商業定義下的犧牲者

智慧醫療給大學教育啟示：2021年從深度學習開始

未來城市@天下 / 文．李友專
年輕人多半以「考試成績落到哪個科系就念什麼」；縱使有人選校不選系或選系不選校，制度本身仍限制了某些選擇的可能。示意圖，聯合報系資料照
年輕人多半以「考試成績落到哪個科系就念什麼」；縱使有人選校不選系或選系不選校，制度本身仍限制了某些選擇的可能。示意圖，聯合報系資料照

最近因為AI與醫療科技的興起，大家常聽到「深度學習」（Deep Learning）與「精準醫療」（Precision Medicine）二詞。

深度學習，指的是利用多層次類神經網路驅動機器學習的演算法；精準醫療則是強調個人化的疾病預防、診斷與治療概念——有別於以往忽略個體差異，任何人只要得到同樣疾病，就採用同樣治療方法的以偏概全型（one-size-fits-all）醫療。

這兩個詞不禁使我聯想到，有人曾說，現代的高等教育方法，就像工業式的大量製造與複製；認為同年齡的年輕人都有相同的特質、專長與發展需求，可以用類似的學習發展路徑及考試制度，衡量學習成效。

如此不精準又非個人化的制度，造成年輕人多半以「考試成績落到哪個科系就念什麼」；縱使有人選校不選系或選系不選校，制度本身仍限制了某些選擇的可能。

這種做法，也直接影響了高等教育的品質。

「根據教育部近5年大專校院休退學人數統計，平均每10位學生中，約有1.3位因工作需求或志趣不符等原因休退學。」

許多年輕人還是以考試成績選擇學校，忽略了個人的特質與專長。

未來，每年仍將持續約有16萬名新生進入大學就讀，他們大多是入學後才真正開始探索自己的志趣所在；當中有很多人也將逐漸意識到，自己根本不喜歡每天必須學習的知識技能。有些人會逼自己不快樂地撐到畢業，有些則乾脆延畢或休、退學。

這樣的高等教育不僅浪費了學生的精力、時間與金錢，也浪費學校與國家投入的資源。

幸好，國內已有少數幾家大學參考國外頂尖大學作法，採取低年級不分系的博雅教育（Liberal Arts），鼓勵學生探索各領域，到較高年級才選擇主修。

整體而言，高等教育制度應該更加彈性開放，包括放寬修業條件與年限，讓年輕人有gap year（空檔年，意指高中畢業、上大學前的一年假期）的機會與權利，到各地壯遊、去業界工作或創業等。

學生能利用gap year的時間出國壯遊，開闊視野。

而學校本身也應提升，從學術轉譯成產品、服務或社會影響力的能力，以引導、啟發的角度，舉辦多元之跨領域與涵蓋不同利害關係人（師生、校友、校之友、社區居民）的創新創業活動，幫助學生認識自己，找到天賦與熱情。

英文有句話說，「你可以帶馬到河邊，但不能逼馬喝水」（You can lead a horse to water but you can't make him drink, John Heywood）。與其逼馬喝水，不如先讓馬口渴，鼓勵學生真正「深度學習」、多元探索，以興趣為師、好奇心為驅動力，才能讓我們的高等教育資源達到更精準地運用、更具世界級競爭力。

「全文轉載自未來城市(智慧醫療給大學教育的啟示：2021精準教育元年，從「深度學習」開始)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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