智慧醫療給大學教育啟示：2021年從深度學習開始

最近因為AI與醫療科技的興起,大家常聽到「深度學習」(Deep Learning)與「精準醫療」(Precision Medicine)二詞。

深度學習,指的是利用多層次類神經網路驅動機器學習的演算法;精準醫療則是強調個人化的疾病預防、診斷與治療概念——有別於以往忽略個體差異,任何人只要得到同樣疾病,就採用同樣治療方法的以偏概全型(one-size-fits-all)醫療。

這兩個詞不禁使我聯想到,有人曾說,現代的高等教育方法,就像工業式的大量製造與複製;認為同年齡的年輕人都有相同的特質、專長與發展需求,可以用類似的學習發展路徑及考試制度,衡量學習成效。

如此不精準又非個人化的制度,造成年輕人多半以「考試成績落到哪個科系就念什麼」;縱使有人選校不選系或選系不選校,制度本身仍限制了某些選擇的可能。

這種做法,也直接影響了高等教育的品質。

「根據教育部近5年大專校院休退學人數統計,平均每10位學生中,約有1.3位因工作需求或志趣不符等原因休退學。」

許多年輕人還是以考試成績選擇學校,忽略了個人的特質與專長。

未來,每年仍將持續約有16萬名新生進入大學就讀,他們大多是入學後才真正開始探索自己的志趣所在;當中有很多人也將逐漸意識到,自己根本不喜歡每天必須學習的知識技能。有些人會逼自己不快樂地撐到畢業,有些則乾脆延畢或休、退學。

這樣的高等教育不僅浪費了學生的精力、時間與金錢,也浪費學校與國家投入的資源。

幸好,國內已有少數幾家大學參考國外頂尖大學作法,採取低年級不分系的博雅教育(Liberal Arts),鼓勵學生探索各領域,到較高年級才選擇主修。

整體而言,高等教育制度應該更加彈性開放,包括放寬修業條件與年限,讓年輕人有gap year(空檔年,意指高中畢業、上大學前的一年假期)的機會與權利,到各地壯遊、去業界工作或創業等。

學生能利用gap year的時間出國壯遊,開闊視野。

而學校本身也應提升,從學術轉譯成產品、服務或社會影響力的能力,以引導、啟發的角度,舉辦多元之跨領域與涵蓋不同利害關係人(師生、校友、校之友、社區居民)的創新創業活動,幫助學生認識自己,找到天賦與熱情。

英文有句話說,「你可以帶馬到河邊,但不能逼馬喝水」(You can lead a horse to water but you can't make him drink, John Heywood)。與其逼馬喝水,不如先讓馬口渴,鼓勵學生真正「深度學習」、多元探索,以興趣為師、好奇心為驅動力,才能讓我們的高等教育資源達到更精準地運用、更具世界級競爭力。

「全文轉載自未來城市(智慧醫療給大學教育的啟示:2021精準教育元年,從「深度學習」開始),欲了解更多智慧科技,請上未來城市官網。

