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中山大學與台船結盟 研發MIT小型救援潛艇培育人才
【110學測】
中山大學校長鄭英耀與台灣國際造船公司董事長鄭文隆，今天代表簽署合作備忘錄，將發展國內水下載具設計研製能量，攜手培育人才。鄭英耀表示，中山大學擁有科研水下載人載具開發研製團隊，完全技術自主、技術深耕，所開發出的水下載具除可進行多樣的海洋科學探測、人文探索、工程作業，未來更將協助台船公司導入AI， 提供聲納、影像傳輸技術，共同研發MIT小型救援潛艇。
空軍F16戰機月前於花蓮外海失事，中山大學水下載具研發團隊協助搜尋殘骸，以自製水下載具與聲納系統，並運用深海拖曳式光纖探測系統下潛至海下超過千米深度，搜尋失蹤黑盒子。中山大學水下載具研發中心主任王朝欽指出，團隊另已在科技部射月計畫經費支持下，開發具有人工智慧的水下無纜式自主運行的「AUV自主式水下載具」，目前具有近20種水下物件與生物的辨識能力，辨識成功率高達九成，同時具備深海追蹤和避障功能，未來可轉化為協助水下養殖、探勘與搜救用途。
王朝欽表示，中山大學團隊創新研發的第一代雙載水下載具MUV，已在高雄港內測試成功。可搭載2人的水下載人載具，目前實測作業時間可達4至8小時，深度水下20公尺至50公尺，可應用於探測洋流發電、海洋聲納、海底地形探測、海洋氣膠研究及國防科技。
中山大學與台船合作後的規畫方向，除了加入AI與深度學習技術，進一步更可以自主研發儀器系統提供整合型系統與服務，如水下追蹤、海域調查、深海探勘、敵船辨識、聲納技術及通訊資安等。
鄭文隆表示，台船已進行政府潛艦國造計畫達4年，未來將以中山大學為優先合作對象，期待扣合學術能量與實務經驗，為國家社會創造更大貢獻。
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