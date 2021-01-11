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他問物理系出路在哪？過來人曝殘酷現實：很多人留學後都轉系

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發問就讀物理系出路為何。本報資料照片
網友發問就讀物理系出路為何。本報資料照片

大學科系與未來職涯有密切關係，有網友上網詢問「讀物理系出路為何？」引發熱議，有網友直言「電機、資工系的出路都比物理系好很多」，也有人搬出朋友親身經歷分享，許多人到國外鑽研物理，都會乾脆轉行改唸別的科系，可能改讀電類研究所、多修教育學分轉職教師等。

有網友在PTT發文詢問，有朋友就讀物理系，近日電磁學、力學唸得相當辛苦，讓他好奇發問「物理系為何出路如何？

其他網友則直言「很多都做製程工程師，電機資工的出路比物理好很多」、「讀到快掛就不要肖想本科系走到底」、「失業，考公務員」、「教授、老師」，也有人認為可以出國讀書，有了外國學歷出路更大。

另一名網友以朋友讀物理系的親身經歷分享，他表示，物理系課程太難，他不少朋友到國外留學，發現許多人最後都乾脆轉系，也不做物理系相關工作，他直言「多打聽別人都在學什麼，在物理系讀如果不想也不能封頂，那就要提早適應別的文化」。

該網友說，可以改考電類研究所，或是加修教育學程，有機會轉行當老師，他直說「物理系出路真的就是比電機、資訊差很多，自己要有警覺喔！」

其他網友也認同留言「物理就是學習曲線很長，然後金錢回報較少，回報是知識上的，如果不能為知識上的回報感到滿足，或者遇到極限，那當然還是多接觸其他可能」。

有人說「看到那些美國明星級教授，哪會覺得頂點不能怎樣？他們當然沒資格認為物理的頂點不怎樣啊，他們只有資格體會到自己，跟頂點的機緣可能要等下輩子吧，只是在北美光是找到物理教職就很難了，很多時候一年可能都未必有一個台灣人」。

PTT 科系 物理科

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