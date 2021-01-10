領導3.5萬師生9校區 陽明交大首任校長2大挑戰

陽明大學與交通大學今年2月1日合併為國立陽明交通大學，校長遴選小組今天選出交大台聯大系統副校長林奇宏為首任校長，他將領導3.5萬師生、橫跨九校區的校園。如何在陽明、交大「手心手背都是肉」的兩難下，整合兩校迥異的校風、行政原則，創造雙方實質合作，是上任後最大挑戰。

兩校討論合併至今20年，仍有師生對合校感到焦慮、不滿。光是合校後新校名「陽明交通大學」，就讓陽明學生覺得「交大是主體，陽明放在前面像是形容詞」，交大學生則反過來認為「陽明放前面是主體，交大變配角」。兩校校門口的校銜即將更換，引發學生拍照懷念，感嘆「既有名稱比較好」。另有在校生爭取畢業證書載明「陽明大學」或「交通大學」，反映新校名認同度還待加強。

校友的反對聲浪也從來沒停過。一名陽明大學校友日前在校長候選人治校理念說明會發言，直指兩校合併是一場交大對陽明的商業掠奪，目的是取得現成的醫學院，有利拚國際排名。不過，交大代表也不認為自己是既得利益者，有人表示交大原本規模大、學術排名佳，合校後不一定能創造雙贏。

合校後校本部設在哪、校長在哪一縣市上班，數度引發兩校「誰主誰從」的爭議。遴選過程中，包括林奇宏在內的三名候選人都不敢斷言校本部位置，有人主張「設郵政信箱」，不一定要有主校區。不過陽明交大2月1日掛牌時仍要登入校址，目前按兩校抽籤結果，選定交大光復校區。

校區之爭只是其中一縮影，未來還有許多校務涉及選擇，比如兩校系名相同的系所如何整合、誰當系主任？如何行整合之實，又讓兩方都服氣，考驗校長的智慧。

兩校校風也大相逕庭。如同陽明交大校長候選人日前在兩校治校理念說明會上與觀眾的互動，陽明學生活躍發言，認為該校師生共治程度比交大高，擔憂學生自治權受影響。交大則不同，場內教師的發言踴躍度高於學生，擔憂合校後學術資源分配等問題，比如陽明交大只有一組團隊能參與科技部計畫，如何決定誰出線？

除讓兩校師生認同合併後的新學校，這所集結理工、醫學強項的大學，如何在學研實力上達到1加1大於2的效果，也受外界關注。兩校代表共擬的合作計畫書中，載明兩校合併後QS、THE排名都要提升。林奇宏也強調，合校後QS排名有望提升到150到200名區間。不過「陽明交通大學」終究是學術界的新品牌，如何在兩校既有優勢上快速拓展能見度，有待討論。