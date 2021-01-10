陽明交大校長遭指內定 遴選小組、當選人：不曉得

陽明大學與交通大學預計今年2月1日合併為國立陽明交通大學，校長遴選小組今天選出交大台聯大副校長林奇宏為首任校長。消息一出，立刻有媒體報導此結果是「內定」，遴選小組召集人楊弘敦否認此事，並強調遴選過程平和、透明、open，委員還先交換意見再投票。林奇宏本人則說，他參選過程沒接到此消息，遴選一切公開透明。

陽明交大首任校長遴選由教育部主辦，陽明交大新校長遴選委員會共21人，包括兩校師生代表、教育部次長劉孟奇等政府代表，以及校友代表如台北榮總護理部主任明金蓮、上騰生技顧問公司董事長張鴻仁，還有業界公正人士，如中研院副院長周美吟、中研院院士曾志朗、研華科技董事長劉克振等人。

陽明交大首任校長有三名候選人，除了林奇宏，還包括交大資工系終身講座教授林一平、北醫大醫學資訊所特聘教授李友專。

有媒體指出遴選結果是內定，楊弘敦表示「不曉得」，並強調遴選非常公開、透明，委員有什麼問題都會提出，投票前也先彼此交換意見。至於林奇宏勝出的原因，楊弘敦只說「 三個人表現都非常好」，而遴選小組的目標是選出能讓陽明交大成為一所偉大大學的校長，偉大的定義包括國際排名要好、師生都驕傲自己在這所大學讀書等面向。

林奇宏則說，學術是中立、公開、透明的過程，他確定參選至今，沒接到自己被內定的消息。參選過程中，他走遍兩校各學院，辦了34場座談會，今天得知消息當下感覺「如釋重負」，努力多時的事情有了成果。但下一刻又感到肩頭上無比壓力，並說合校後最大的挑戰是提升組織認同度。