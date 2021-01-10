陽明交大掛牌校址在新竹 首任校長林奇宏政見一次看

陽明大學與交通大學預計今年2月1日合併為國立陽明交通大學，校長遴選小組今天下午1時開會，選出交大台聯大副校長林奇宏為首任校長。林奇宏表示，他接到遴選小組的消息，感覺「如釋重負」。參選過程中，他走遍兩校各學院，辦了34場座談會，努力多時的事情有了成果。但下一刻又感到肩頭上無比壓力，並說合校後最大的挑戰是提升組織認同度。

針對外界關注的合校問題，林奇宏表示，校本部的設址上，2月1日掛牌時，登入校址按兩校先前抽籤結果，設在新竹光復校區，但他主張台北、新竹「雙主校區」，日後會在校務會議討論。

陽明交大合校後多達2萬名學生，校地橫跨五縣市共九個校區，最遠的距離是交大台南校區和陽明蘭陽校區，兩地相距近400公里。林奇宏說，他規畫在各校區設「校務長」，統籌該區的教務、學務、國際合作等業務，作為合校初期的橫向溝通橋樑。另也鼓勵學生選擇到另一校區待上一段時間，促進跨校區交流，讓合作實質化。

行政人員也擔心合校後工作受影響，包括要改變工作地點。林奇宏強調，他曾借調政府行政職務八年，了解行政人員對組織的重要性。作業上盡量維持現狀，能雲端化就雲端化。

目前陽明、交大仍有部分科系屬性重疊，林奇宏對此表示，合校第一年以維持現狀為原則，但他上任後會提出教研發展願景，彙整各學院的規畫，成為校級規畫，達成「具10年願景的三年規畫」並執行。校方會在系所整合上給予導引，包括收集外部聲音、領域趨勢等資訊，做為整合的誘因。

而在國際排名部分，林奇宏表示，兩校合校後QS排名有望落在156到200名區間，未來將以進到百大為目標，但這不會是陽明交大唯一目標。他規畫找未來陽明交大的大數據中心研議，了解合校後各領域的排名調整狀況和幅度，也將開拓新興研究領域，進軍學術排名。

至於陽明交大將是一所什麼樣的大學？林奇宏表示，氣候變遷、大規模疫情等劇變持續發生，面對多變的世界，大學應培養適應改變的下一世代，以及能開創未來產業的人才。這個目標有三大要素，第一是要有組織文化，第二是學術自由，第三是足夠的資源。他將帶領行政團隊致力打造舞台，讓師生發揮長才。

林奇宏所說的組織文化，也是他認為眼下最大的挑戰。按陽明交大校長候選人日前在兩校治校理念說明會上與觀眾的互動，陽明學生活躍發言，認為該校師生共治程度比交大高，擔憂自治權受影響。交大則不同，場內教師的發言踴躍度高於學生，擔憂合校後學術資源分配等問題。

不只組織文化，光是合校後新校名「陽明交通大學」，就讓陽明學生覺得「交大是主體，陽明放在前面像是形容詞」，交大學生則反過來認為「陽明放前面是主體，交大變配角」。如何在「手心手背都是肉」的兩難下，整合兩校迥異的校風、行政原則，讓雙方都滿意，考驗新校長的智慧。

林奇宏目前擔任交大台灣聯合大學系統副校長，在陽明大學任教23年、交大任教兩年。他是耶魯大學生物系博士，歷任新北市政府衛生局局長、台北市政府衛生局局長、陽明大學國際事務處國際事務長、微生物及免疫學研究所所長等職。