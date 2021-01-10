陽明交大首任校長遴選結果出爐 林奇宏當選

陽明大學與交通大學預計今年2月1日合併為國立陽明交通大學，校長遴選小組今天下午1時開會，選出林奇宏為首任校長。

陽明交大校長遴選小組今天下午邀三名校長候選人說明治校理念並備詢，最後選定校長人選。選舉方式是出席的遴選委員針對三名候選人進行無記名投票，獲得前兩高票者，進入第二輪投票，最終獲得出席委員過半票數者當選，名單將報請教育部核准。

陽明交大新校長遴選委員會共21人，包括兩校師生代表、教育部次長劉孟奇等政府代表，以及校友代表如台北榮總護理部主任明金蓮、上騰生技顧問公司董事長張鴻仁，還有業界公正人士，如中研院副院長周美吟、中研院院士曾志朗、研華科技董事長劉克振等人。

陽明交大首任校長有三名候選人，包括交大資工系終身講座教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所特聘教授李友專。

三人日前分別在兩校發表治校理念，資工背景的林一平主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院。

林一平也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。