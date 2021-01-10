結合資訊與人工智慧技術 交大推LINE聊天機器人

國立交通大學大數據研究中心結合資訊與人工智慧技術，針對校園生活的三大重點「心靈」、「生活」、「課業」，使用LINE通訊軟體開發「諮心好友」、「校園小幫手」和「LINE小書僮」3種聊天機器人，從關懷學生的角度出發，針對學生個別需求提供具個人化的服務與資源推薦，希望藉由聊天機器人的開發與推廣，達成運用校務資料庫協助輔導學生課業與生涯規畫的願景。

交大指出，通過交大校園聊天機器人的開發，不僅提供即時更新（Realtime database）及數據分析功能，還創造了互動式 (Interactive)的全新體驗。

「諮心好友」部分，主要是諮商中心在提供服務過程中，發現學生受到學習環境與個人因素的影響，容易產生緊張、焦慮、注意力不集中、憂鬱、挫折等情緒，諮商中心與大數據研究中心合作，運用LINE平台建立諮商訊息服務系統，提供諮商中心服務資訊查詢，包含心情溫度計、諮商Q&A、心靈補給站、近期活動、緊急求助資源及尋找系所諮商心理師等功能。

「校園小幫手」部分，提供校園資訊查詢服務，包括校園資訊、交大生活圈、校園地圖、常見Q&A、近期活動等查詢功能。希望透過系統提供學生更深刻的校園體驗，讓全校師生都能方便快速的取用資料，讓校園生活變得更加智慧便利。

「LINE小書僮」主要包含課程推薦系統及作業行事曆、書籍及競賽推薦等三項學習輔助功能。該系統結合人工智慧與交大教務處資料庫，應用最佳化演算法推薦合適的課程給學生參考。