陽明交大首任校長3人角逐 遴選結果今天下午揭曉

陽明大學與交通大學預計今年2月1日合併為國立陽明交通大學，校長遴選小組今天下午1時開會，將邀三名校長候選人說明治校理念說明並備詢，最後將選定校長人選。選舉方式是出席的遴選委員針對三名候選人進行無記名投票，獲得前兩高票者，進入第二輪投票，最終獲得出席委員過半票數者當選，名單將報請教育部核准。遴選結果最快今天下午揭曉。

陽明交大新校長遴選委員會共21人，包括兩校師生代表、教育部次長劉孟奇等政府代表，以及校友代表如台北榮總護理部主任明金蓮、上騰生技顧問公司董事長張鴻仁，還有業界公正人士，如中研院副院長周美吟、中研院院士曾志朗、研華科技董事長劉克振等人。

陽明交大首任校長有三名候選人，包括交大資工系終身講座教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所特聘教授李友專。

三人日前分別在兩校發表治校理念，資工背景的林一平主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院。

林一平也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。

李友專則主張陽明交大爭取成立學士後醫學系，強化生物醫學和理工社科的跨領域博士養成。他強調，陽明、交大兩校是理工和生醫強強聯手，能朝百大名校邁進。