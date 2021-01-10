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真理大學換鎖風波／真理師生發聲明 籲校長親自道歉

中央社 / 新北9日電
真理大學麻豆校區台灣文學資料館大門深鎖。圖／取自鍾延威臉書
真理大學麻豆校區台灣文學資料館大門深鎖。圖／取自鍾延威臉書

真理大學換鎖風波，9 日晚間有真理大學師生在網路發聲明，盼校長陳奇銘收回命令，親自向外界及遭擋的教授張良澤道歉。校方回應重申，換鎖是為了盤點釐清財權，並顧及張老師安危。

已故作家鍾肇政兒子鍾延威在社群網站臉書（Facebook）披露，真理大學麻豆校區台文館去年底遭無預警換鎖封館，不讓一手創辦台文館的82歲張良澤進入，引發文史界關注。

晚間有真理大學師生在網路上發聲明，提出3點聲明呼籲校長陳奇銘收回命令並公開道歉。第一點提到前校長吳銘達任內，曾於校慶當日以公開儀式頒贈「名譽館長」給張良澤，但陳奇銘卻公開在媒體否認此事，有損張老師名譽。

第二點則指校方在去年12月29日二度換鎖，讓張良澤無法取回他私人的物品，此舉已引起外界群起撻伐，嚴重傷害張老師的尊嚴，也嚴重損害真理大學校譽。

第三點為陳奇銘此舉已引起教育部、文化部、台灣文學館、台南市長黃偉哲的關切，甚至樂於接收這些珍貴的資產，對於學校可能因此損失這樣重要資產，這對真理大學台文系，及真理大學都是莫大的損害。

這份聲明指出，基於以上幾點，請陳奇銘正式收回那紙命令，並親自公開向外界及張良澤表示道歉。此外，請校方在對台灣文學資料館的未來妥善規劃前，恢復其正常營運，否則真理大學將成文化界、社會界、教育界的眾矢之的、千夫所指。

對此，真理大學校方表示，稍早校方已說明，換鎖是為了盤點，但張良澤拒絕配合，之前持有鑰匙的人太多，擔心其中收藏文物遭竊，也擔心張良澤隻身進出安危，才如此因應；校方只是希望將財權釐清後，把屬於學校的部分遷回淡水校區。

校方說，淡水校區設有台灣文學系，師生目前要使用相關史料極為不便，不但得南北來回奔波，學生也有經濟考量，校方不能漠視淡水師生的權益。

另針對這份聲明中要求在對台灣文學資料館的未來妥善規劃前，恢復台灣文學資料館正常營運，校方表示，一直都有在營運，只是麻豆校區偏僻，且已停止招生，因此目前人煙稀少。

對於台南市長黃偉哲拋善意指願提供文史資料收藏空間，協助張良澤繼續研究，校方說，屬於學校的資產仍會依規劃遷回淡水校區。

台灣文學 淡水 黃偉哲

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