真理大學：校長和張良澤碰面未果 會持續溝通

真理大學無預警更換台灣文學館門鎖，8旬教授張良澤遭擋，文史界譁然。校方今天表示，校長陳奇銘和張老師原相約下午在台南碰面，但後來張未接電話、沒見成，會持續聯繫溝通。

記者數度致電陳奇銘，但至截稿截止仍未取得聯繫。

已故作家鍾肇政兒子鍾延威在社群網站臉書（Facebook）披露，真理大學麻豆校區台文館去年底遭無預警換鎖封館，不讓一手創辦台文館的82歲張良澤進入，引發文史界關注。

真理大學傍晚告訴中央社記者，校長陳奇銘原本下午和張老師相約碰面，但後來張良澤未接電話；至於預計要談的內容，校方說，一個是盼能釐清台文館資料的財權，尤其是沒有財產編號的部分，若確認屬於張良澤所有，學校願意讓他帶回去。校方說，一直持續和張良澤溝通，因張沒有到台北意願，可以理解他久居台南且年事已高，目前校方已找到一個空間，鄰近行政人員辦公地點，可就近照顧張良澤。

校方解釋，台文館現址所在大樓老舊，加上已無學生，電梯幾乎沒有維修，學校擔心獨自進出的張良澤發生意外。

校方稍早發出聲明表示，正在整理合適場所供張良澤學術研究，希望相關文史資料再經盤點與授權後，繼續嘉惠淡水校區師生，及讓更多大眾未來有機會在淡水校區欣賞張良澤與其他台灣文學作家作品，延續珍貴台灣文學歷史發展；目前正協調張良澤、鍾延威及多名贈與台文系史料相關人員，包括前校長葉能哲時間，希望達共識以利珍貴台灣文學資產發揮最大價值。