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台大首創國際體育學程學士班 鎖定亞奧運奪牌潛力學生

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大今早召開109學年度上學期第二次校務會議。記者趙宥寧／攝影
台大今早召開109學年度上學期第二次校務會議。記者趙宥寧／攝影

台灣大學今早召開校務會議，台大共同教育中心體育室提案推「國際體育運動事務學士學位學程」，獲校務會議通過，最快111學年起招收15名運動績優生，將是全國唯一有國際體育運動事務專業的大學部，搶攻全球運動產業7千億美金商機，鎖定有亞奧運奪牌潛力的學生。

台大體育室副教授呂碧琴今在校務會議中表示，配合台大國際化發展，爭取設立國際體育運動事務的大學部學士學位學程，這目前是全國第一，看準運動產業全球每年7000億美金產值，運動產業、國際商務人才也是以此為發展重點。

至於招生規畫，呂碧琴表示，目前預計招收15個名額，最大宗是特殊選才10名，才優先招收亞運、奧運舉辦項目者，以及重要賽事具奪牌希望者等，另個人申請2名、考試分發3名。

呂碧琴表示，該學程有別於體育科系、經濟科系的教育框架，將成為全國第一個具有培養國際體育運動事務的專業大學部。且學校有豐富資源，聯盟海外校多，課程設計也可跟姊妹校結合。

呂碧琴也提到，台大目前有約40名體育績優生，學程設立後，可望有更多發展機會；至於就讀其他科系，但有意想朝體育產業發展的「斜槓」學生，也會有更多學習機會，目前校內缺乏學士班體育運動的學程，未來學生若有興趣，也可以修讀輔系、雙主修，每年約5至10名，也會開放轉學生、轉系生。

台大校務會議今天正式通過國際體育學程規畫案，預計111學年度正式增設。此外，理學院也提案申請111學年度增設「統計與數據科學研究所（碩士班）」，今也獲校務會議無異議通過。

體育 台大 科系

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