台大學生會提「學習調整制度」 校方將組專責小組討論

受憂鬱情緒困擾的青年漸增，台灣大學學生會今在校務會議提案，希望校方建立「學習調整制度」，調整作業、考試步調，替這些學生量身訂製學習制度。該案廣受在場代表支持，台大校長管中閔今也在會中裁示，將由台大副校長羅清華邀集教務、學務、各院系所代表組成專責小組進行研議，並在今年6月校務會議中提出方案作法。

歐美多所大學提供深受情緒困擾的學生學習調整制度，讓他們有機會休養，又不致被退學。台灣大學學生會長楊子昂表示，這概念在台灣還很新，希望台大能在既有心輔系統外，能對學生有更多幫助。

針對「學習調整制度」的學生看法，台大學生會去年底也回收2363份學生問卷，有約4成學生認為自己「有學習調整需求」，該調查也指出，學生情緒困擾程度越高，學習困難越大，包含課堂發言、即席問答、準時完成作業，即便沒有需求的學生，也有7成學生支持該項制度，沒有嚴重的不公平感。

台大學務長沈瓊桃補充說明現行制度，他說，針對身心障礙學生，學校依法設有個別支持計畫（ISP），只要提出診斷，包含憂鬱症、社交恐慌、強迫症、創傷後壓力症候群等，就可以申請特教身分，目前全校約有近300名學生有ISP。

沈瓊桃也說，台大也陸續擴充院級輔導專員量能，未來將建置法律學院、文學院、管理學院，已規畫空間將進行招募，各學院學輔專員由心輔中心督導管理。

學習制度調整提案在校務會議中獲得不少教師代表支持，一名工學院校務會議代表提到，曾有數理成績優異的學生因憂鬱症影響學習，差點被退學，若採重期末考分數，可能這門課有機會通過，但也有少數學生可能會認為不公平，若能有完善制度，教師在輔導個案時，也比較能應對。

管中閔也說，確實有學生會出現情緒困難，校內也確實缺少一套作法，讓老師在教學上較無依循，常在公平性上左右為難。

管中閔最後裁示，由副校長羅清華召集專責小組，召集教務處、學務處、院系所代表、心輔專長教師和學生共同討論，並在今年6月的校務會議中提出報告。