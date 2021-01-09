亞洲首例！ 台大校務基金 完成高汙染資產撤資

台灣大學校長管中閔上任前承諾學生關注環保，將台大校務基金從高汙染、高碳排的企業中撤除，台大學生會永續小組昨表示，台大已完成高汙染產業撤資，成為全台灣和全亞洲首例。台大校長管中閔今早在校務會議中也證實此事，回應對學生會的承諾。

台大今召開109學年第1學期第2次校務會議，校長管中閔在報告中指出，當時選校長曾跟學生承諾，校務基金投資要從高汙染、高碳排的產業中移除，上任後第1年，已完成85％以上的撤資，去年12月25日則把剩下投資處理完畢，回應對學生會的承諾。

台大學生會永續小組昨晚在臉書表示，校方承諾未來會積極將資金投資在關心環境、社會及公司治理的企業，也在110年度的財務規劃報告書中列出學校未來的投資原則，包含個股及基金兩部分。

個股以永續穩健經營、保護環境與善盡社會責任具ESG與CSR概念企業為優先投資標的，參考來源為天下CSR排名、台灣永續指數、集保平台等國內外具參考價值機構之評比指標；若基金中含有ESG爭議性之公司持股，單一個股持股不得超過5%，基金總持股不得超過20%。若基金持股日後違反上述原則，經與投信溝通協調後該基金仍無改善作為，將即刻贖回該基金。

台大學生會永續小組表示，將持續監督校方的投資情況，與財務處、校長建立常態性溝通聯繫管道，使校方能在每年制定投資原則之前，聽取學生們對於校務基金永續投資、責任投資的建議。

台大學生會曾在「校長給問嗎？」系列講座中，要求台大校長候選人回應是否讓校務基金從高汙染、高碳排的企業中撤資，當時管中閔做出承諾，並在前年上任，去年12月25日正式履行承諾。