陽明交大2月1日合併 明選出首任新校長

陽明大學與交通大學將於今年2月合併，校長遴選小組預計1月10日開會，邀請3名校長候選人進行治校理念說明及詢答，預計當日傍晚就會選出新校長，並於2月1日上任。

陽明交通大學首任校長遴選小組共獲6名被推薦人資料，去年11月議決產生第一階段校長候選人共3名，分別為台北醫學大學資訊研究所特聘教授李友專、交通大學資訊工程系終身講座教授林一平、交通大學台灣聯合大學系統副校長林奇宏。

校長遴選小組去年12月讓兩校服務滿1年以上的編制內專任教師、研究人員等行使同意權投票，3名候選人皆通過4成同意票門檻，校長遴選小組預計今年1月10日召開第3次小組會議，邀請第二階段3名校長候選人進行治校理念說明及詢答，預計當日傍晚選出新校長，並於1月20日前將校長當選人送請教育部聘任。

針對選定校長人選投票方式，明日將由遴選小組出席委員進行無記名投票，獲得前2高票者進入第二輪投票，最終獲得出席委員過半票數者，即成為陽明交大合校後首任校長當選人。

三人日前在兩校發表治校理念，資工背景的林一平主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院，也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。

李友專則主張陽明交大爭取成立學士後醫學系，強化生物醫學和理工社科的跨領域博士養成。他強調，陽明、交大兩校是理工和生醫強強聯手，能朝百大名校邁進。